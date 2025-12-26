Адвокат раскрыл, почему регионы не могут менять требования к тонировке автомобилей
Если регионам разрешить самостоятельно менять требования к тонировке машин, то такой автомобиль могут потом просто не пропустить на границе, заявил НСН Сергей Радько.
Нельзя давать регионам возможность самостоятельно менять требования к тонировке передних стекол автомобилей, так как уже есть международный регламент, недопустимо ему противоречить. Об этом НСН рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Депутаты направили письмо зампреду правительства Алексею Оверчуку с предложением разрешить регионам регулировать требования к тонировке передних стекол автомобилей, пишет ТАСС. В пояснительной записке указано, что тонировка на стеклах защищает водителей от вредного излучения солнца и позволяет поддерживать в салоне низкую температуру, а также может послужить защитой от краж. Радько раскритиковал предложение.
«Нет, я не согласен, потому что требования к регулировке передних стекол, к их светопропуску установлены техрегламентом «о безопасности колесных транспортных средств» - это международный документ. Он касается Единого таможенного союза, поэтому передавать регионам то, что регулируется на международном уровне, это полнейшая глупость. Это будет противоречить техрегламенту. Если регион такие полномочия получит, то автомобиль будет не соответствовать требованиям техрегламента. Регионы не могут сделать нормативные акты, которые нарушают техрегламент», - отметил он.
Более того, он отметил, что если регионы будут самостоятельно устанавливать такие требования, то автомобиль потом просто могут не пропустить на границе в ту же самую Белоруссию.
«Получается, что если мы нашим регионам это позволим, то при выезде в Белоруссию мы будем нарушать техрегламенты, которые там действуют, и туда нас могут не пустить или наказать по их законам», - рассказал Радько.
Аргумент о том, что тонировка может помочь защитить автомобили от взломов и краж, тоже показалась собеседнику НСН неубедительной.
«Во-первых, даже если тонировка есть, жулик всегда своим опытным взглядом разглядит, что там. И чтобы от него что-то скрыть, надо делать совсем глухую тонировку, а она явно будет незаконна. Во-вторых, оставлять ценные вещи в машине и с тонировкой, и без тонировки - это глупо. К тому же, по-моему, у нас кражи из машин уже давно ушли в прошлое. Сейчас в машине брать-то нечего, никто не оставляет там кошельки с деньгами», - подытожил он.
Ранее Радько уже говорил НСН, что борьба с тонировкой автомобилей сегодня – это создание видимости борьбы за безопасность.
