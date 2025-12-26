Более того, он отметил, что если регионы будут самостоятельно устанавливать такие требования, то автомобиль потом просто могут не пропустить на границе в ту же самую Белоруссию.

«Получается, что если мы нашим регионам это позволим, то при выезде в Белоруссию мы будем нарушать техрегламенты, которые там действуют, и туда нас могут не пустить или наказать по их законам», - рассказал Радько.

Аргумент о том, что тонировка может помочь защитить автомобили от взломов и краж, тоже показалась собеседнику НСН неубедительной.

«Во-первых, даже если тонировка есть, жулик всегда своим опытным взглядом разглядит, что там. И чтобы от него что-то скрыть, надо делать совсем глухую тонировку, а она явно будет незаконна. Во-вторых, оставлять ценные вещи в машине и с тонировкой, и без тонировки - это глупо. К тому же, по-моему, у нас кражи из машин уже давно ушли в прошлое. Сейчас в машине брать-то нечего, никто не оставляет там кошельки с деньгами», - подытожил он.

Ранее Радько уже говорил НСН, что борьба с тонировкой автомобилей сегодня – это создание видимости борьбы за безопасность.

