Коллеги об ушедшем Александре Пыжикове: Выдающийся историк

Ушел из жизни известный российский историк и писатель Александр Пыжиков. Он внезапно скончался в ночь на 17 сентября из-за оторвавшегося тромба. Пыжиков преподавал на кафедре новейшей отечественной истории Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, регулярно давал комментарии, в том числе, НСН.

Его коллега, историк Евгений Спицын в эфире НСН рассказал, что ушел не просто ученый, а одна из самых знаковых фигур современной исторической науки.

«Мы с Александром Владимировичем были не так долго знакомы, около трех лет. Хотя эту фамилию я, как историк, знал давным-давно. Он действительно выдающийся исследователь, историк. С ним можно спорить, не соглашаться, но то, что он стал знаковой фигурой исторической науки в последние десять лет - 100 процентов. Это выдающаяся личность, которая выдвинула такое количество концепций и гипотез, многие из которых он потом подтвердил фактурой, что для его коллег-историков это хорошая база для будущих исследований. А его книги такие как "Грани русского раскола", "Корни сталинского большевизма", "Взлет над пропастью" и другие - они уже, безусловно, стали достоянием отечественной и мировой историографии. И любой историк, который будет заниматься этими сюжетами, неизбежно будет обращаться к этим трудам», - сказал он.

Прощание с Александром Владимировичем Пыжиковым состоится в Москве 19 сентября в доме №3 по улице Цюрупы с 10:00 до 11:00