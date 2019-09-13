Следы пребывания советских военных в Германии назвали «проклятием»

В Германии назвали «проклятием» оставшееся от советских войск следы после их вывода из страны. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на материал немецкого таблоида Bild.

Глава одной из немецкой коммун Ральф Хензель убежден, что на советских обломках и развалинах лежит «проклятие», потому что спустя много лет от них невозможно избавиться.

По его словам, после вывода войск в Германии остались 300 гектаров казарм, на снос и уборку этих «бетонных гигантов» нет денег. Кроме того, многие развалины оказались под охраной комитета по охране памятников, передает Ura.ru.

Все советские войска, которые дислоцировались на территории Германии, покинули ее в период с конца 1990 по 1994 год, напоминает РИА ФАН. Соответствующий договор в сентябре 1990 года подписали канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев.

Ранее Минобороны России опубликовало документы, оправдывающие позицию СССР при заключении пакта Молотова-Риббентропа. Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в эфире НСН подтвердил, что у советского руководства не было иного выхода.

