Историк призвал Зеленского перестать хвалиться и начать каяться

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в эфире НСН назвал перечисление ярких побед Украины «поверхностной шелухой». Эксперт считает, что необходимо дать принципиально новую оценку российско-украинским взаимоотношениям, в которых, по его мнению, именно Украина, а не Россия, являлась страной-агрессором.

«В 17 веке казаки имели отношение к разорению нашей страны: Лжедмитрий Первый, донской казак Иван Болотников, гетман Пётр Конашевич-Сагайдачный. И мне не интересно, что они там во Франции завоевали. Украина, которую так нежно любит и хвалит Зеленский, исторически являлась плацдармом для западной агрессии на огромную восточную территорию, которая является нашей Родиной. Все народы, которого проживали на этой территории, являлись жертвой агрессии, завернутой в украинскую обертку. Это главное направление нашей истории, которую нужно перевернуть с головы и поставить на ноги, чтобы было все ясно.

Украино-польские паны смогли осесть в России и превратиться в местную аристократию и дворянство. Элита, которая утвердилась в Москве, а затем в Петербурге, была пропитана духом украино-польских агрессоров. Они с 17 века по 1917 год жили за счет крови и пота всех народов России. Подчеркиваю - всех!

Украина выставляет соседние народы исчадием ада, с которых нужно требовать денег, компенсации за тот урон, который, якобы, нанесли Украине народы России. Все народы России находились в украинской тюрьме – вот что нужно знать Зеленскому. Он должен быть готов рассчитаться – и морально, и материально – со всеми народами, начиная от жителей Кавказа, заканчивая Якутией и поморскими народами у Белого моря. Покаяться и рассчитаться! От Украины только гнев и разруха проистекали!» - считает историк.

Ранее Александр Пыжиков в эфире НСН заявил о необходимости детального изучения обстоятельств крещения Руси.

