Историки поспорили о значении пакта Молотова-Риббентропа
Минобороны РФ рассекретило документы, свидетельствующие о вынужденном и неизбежном подписании СССР пакта о ненападении с гитлеровской Германией.
Министерство обороны рассекретило очередную порцию секретных документов, относящихся к событиям, предшествующим началу Второй мировой войны. Из них выходит, что Москва вынужденно пошла на заключение договора о ненападении с гитлеровской Германией.
В частности, утверждается, что объединенные силы Польши и Германии к 1939 году превосходили западную группировку войск СССР. Кроме того, Варшава в то время активно препятствовала созданию антигитлеровского союза между Москвой, Парижем и Лондоном. К слову, недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал официально назначить Польшу виновницей начала Второй мировой.
С этой точкой зрения в эфире НСН категорически не согласился историк и публицист Николай Сванидзе. Он заявил, что нельзя забывать о том, что после подписания пакта Молотова-Риббентропа Москву и Берлин связывали «дружеские отношения».
«Гитлер, напав на Польшу, объявил всему миру, что это Польша начала войну. И Сталин с этой позицией был солидарен, потому чтобы был пакт Молотова-Риббентропа, мы были с Гитлером союзники», - сказал он, отметив, что у Гитлера и Сталина были «совет да любовь» вплоть до 22 июня 1941 года.
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в интервью НСН заявил, что в развязывании Второй мировой, как и Первой, виноваты сами западные цивилизации.
«Все эти разговоры, что там ценят жизнь, на фоне этих миллионных жертв выглядят просто смешными. Нужно всем этим западным ученым об этом как можно чаще напоминать. Пересмотры итогов Второй мировой войны по большому счету связаны и с принижением роли СССР, и с тем, чтобы мифологизировать западную цивилизацию в том, что она хорошая, гуманная и проклинает фашизм», - заявил историк.
Отметим, что 1 сентября в Польше прошли памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Представители России в Варшаву не пригласили.
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