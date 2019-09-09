Историки поспорили о значении пакта Молотова-Риббентропа

С этой точкой зрения в эфире НСН категорически не согласился историк и публицист Николай Сванидзе. Он заявил, что нельзя забывать о том, что после подписания пакта Молотова-Риббентропа Москву и Берлин связывали «дружеские отношения».

«Гитлер, напав на Польшу, объявил всему миру, что это Польша начала войну. И Сталин с этой позицией был солидарен, потому чтобы был пакт Молотова-Риббентропа, мы были с Гитлером союзники», - сказал он, отметив, что у Гитлера и Сталина были «совет да любовь» вплоть до 22 июня 1941 года.

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в интервью НСН заявил, что в развязывании Второй мировой, как и Первой, виноваты сами западные цивилизации.