Историк нашел оправдание пакту Молотова-Риббентропа
Минобороны России опубликовало документы, оправдывающие позицию СССР при заключении пакта Молотова-Риббентропа. Историк в эфире НСН подтвердил, что у советского руководства не было иного выхода.
Минобороны России рассекретило документы, относящиеся к периодам незадолго до Второй мировой войны и её первым годам. В ведомстве отметили, что рассекреченные архивы доказывают необходимость заключения пакта Молотова-Риббентропа. В частности, в документах указывается на опасность объединения сил Германии и Польши в борьбе против СССР.
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в интервью НСН заявил, что подписание пакта с Германией было вынужденной, но необходимой мерой, так как США и Великобритания усиленно подталкивали Германию к нападению на Советский Союз.
Историк отметил, что заключение договора с Германией позволило как отсрочить вступление СССР в конфликт, так и вбить клин в «западные ряды».
«Естественно, что наше руководство в лице Сталина не могло это не понимать. Этим пактом достигалась следующая цель: отсрочить этот конфликт. Сталин всегда говорил, что стране нужно 10 лет, чтобы пробежать это расстояние, иначе нас сомнут в экономическом смысле. Было совершенно очевидно, что попытка уничтожить СССР так или иначе будет сделана, в этом никто не сомневался. Пакт Молотова-Риббентропа, установление "миролюбивых" отношений с Германией, как раз содействовало задаче отсрочить войну.
Вторая цель – это, конечно, вбить кол в западные ряды, чтобы там не образовалось союза Германии с кем-то. Пакт был совершенно необходим с разных позиций. Это нельзя объяснить каким-то одним фактором, здесь целая сумма причин, которые учитывали, прежде чем пойти на заключение пакта. Пакт Молотова-Риббентропа – абсолютно разумные действия для обеспечения наиболее комфортных позиций в предстоящем конфликте», - отметил Пыжиков.
Ранее историк и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что СССР и гитлеровская Германия после заключения пакта и вплоть до 22 июня 1941 года были союзниками. Этим и непростыми нынешними польско-российскими отношениями он объяснил неприглашение Москвы в Варшаву на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Также читайте
Горячие новости
- Facebook и Google ответили на обвинения во вмешательстве в выборы в России
- Второй июль: Синоптики рассказали о погоде в сентябре
- Памфилова: Окончательная средняя явка на выборах в России составила 41,2%
- Эксперты назвали регионы РФ с худшей ситуацией на рынке труда
- Детские пособия вырастут до 12 тысяч рублей