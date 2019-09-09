Историк нашел оправдание пакту Молотова-Риббентропа

Историк отметил, что заключение договора с Германией позволило как отсрочить вступление СССР в конфликт, так и вбить клин в «западные ряды».

«Естественно, что наше руководство в лице Сталина не могло это не понимать. Этим пактом достигалась следующая цель: отсрочить этот конфликт. Сталин всегда говорил, что стране нужно 10 лет, чтобы пробежать это расстояние, иначе нас сомнут в экономическом смысле. Было совершенно очевидно, что попытка уничтожить СССР так или иначе будет сделана, в этом никто не сомневался. Пакт Молотова-Риббентропа, установление "миролюбивых" отношений с Германией, как раз содействовало задаче отсрочить войну.

Вторая цель – это, конечно, вбить кол в западные ряды, чтобы там не образовалось союза Германии с кем-то. Пакт был совершенно необходим с разных позиций. Это нельзя объяснить каким-то одним фактором, здесь целая сумма причин, которые учитывали, прежде чем пойти на заключение пакта. Пакт Молотова-Риббентропа – абсолютно разумные действия для обеспечения наиболее комфортных позиций в предстоящем конфликте», - отметил Пыжиков.

Ранее историк и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что СССР и гитлеровская Германия после заключения пакта и вплоть до 22 июня 1941 года были союзниками. Этим и непростыми нынешними польско-российскими отношениями он объяснил неприглашение Москвы в Варшаву на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.