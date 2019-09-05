Историк похвалил актера Певцова за почитание Сталина

Актер Дмитрий Певцов признался, что считает Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.

«При Сталине началось строительство сильного государства. Даже [премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчиль, который не любил Советский Союз, отдавал ему должное: "Сталин принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой"», - цитирует Певцова «Комсомольская правда».

Актеру предстоит в новом театральном сезоне сыграть Сталина. Певцов пообещал передать свое личное отношение к председателю совета министров СССР, которого он назвал великим человеком.

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в интервью НСН признался, что приятно удивлен точным пониманием сути личности Сталина.

«Согласен с оценкой личности Сталина Певцовым. Часто слышу обратное. Выражение «принял страну с сохой, выпустил - с атомной бомбой» отражает суть всего, что произошло со страной. Кадровая политика Сталина была гениальной. Он убирал с авансцены троцкистские элементы, а их было немало в партии. И расчистил путь для рабоче-крестьянских низов. Именно они обеспечили тот самый гигантский рывок, о котором мы говорим, и который до сих пор приводят в пример в Китае. Это был невиданный рывок, он даже больше, чем сделал Китай в конце прошлого века. Заслуга Сталина? Он абсолютно точно и четко уловил потребности людей. Тогда они были настроены не на буржуазное и феодальное государство, а на государство, основанное на их представлении о справедливости. Сталин это уловил», - назвал заслугу самого противоречивого руководителя советского государства.



При всем негативном отношении к Сталину доктор исторических наук Александр Пыжиков наоборот заметил, что бывший руководитель Советского Союза должен стать нравственным ориентиром для молодого поколения.