Историк поспорил с Кучмой об истоках проблем Украины
Доктор исторических наук в интервью НСН рассказал, кто на самом деле писал историю Украины в Москве.
Бывший президент Укрaины Леонид Кучмa считaет, что проблемы его стрaны связaны с тем, что укрaинские герои «были нaрисовaны в Москве». Об этом он зaявил нa встрече с делегaцией из Литвы, сообщилa в Facebook пресс-секретaрь политикa.
«Вaжно, чтобы мы лучше знaли историю Укрaины. Ведь все проблемы из-зa того, что история Укрaины писaлaсь в Москве, и герои Укрaины были нaрисовaны в Москве», — скaзaл бывший глaвa госудaрствa.
В интервью НСН доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков посоветовал Кучме полистать «Киевский синопсис», впервые изданный в 1674 году в типографии Киево-Печерской лавры.
«Со второй половины 17-го века, с Алексея Михайловича и дальше, все значимые культурные посты в церкви, которая тогда неразрывно была связана с изучением и написанием истории, были оккупированы именно киевскими монахами, из Киево-Печерской лавры и другими деятелями, которые вышли из многих учебных заведений во многих случаях такого иезуитского пошиба. Эти деятели начали заправлять всем просвещением в Москве. Алексей Михайлович их для этого и приглашал. И плодом деятельности всех этих исторических киевских творцов стал фактически первое учебное пособие, которое было подготовлено в Киево-Печерской лавре, по российской истории под названием синопсис. Подготовил его не кто иной, как архимандрит Киево-Печерской лавры», — рассказал Пыжиков.
Современные ученые обнаружили наибольшее число экземпляров «Синопсиса» на территории России и всего три экземпляра на территории Украины, добавил историк.
«Это прекрасно доказывает, для чего готовилась эта пропагандистская продукция в Киево-Печерской лавре. Там изложена история России исключительно с малороссийских позиций. Там проведена четкая мысль, что малая Россия — не что иное, как родина-мать огромной России. Кто еще это мог написать, как не Киево-Печерские монахи. Причем все эти деятели, вне всякого сомнения, сегодня историки приходят к этому выводу, работали под диктовку иезуитов, кем и в чьих интересах писалась вся российская история», — отметил собеседник НСН.
Александр Пыжиков считает, что Россия в итоге оказалась пострадавшей стороной в этой просветительской кампании, так как все государственные, религиозные и духовные истоки были из Киева. Тем не менее, историк согласился с экс-президентом Украины в том, что историю Украины действительно писали в Москве, но с одной оговоркой.
«Да, Кучма прав, заказчиком была Москва. А кто в Москве уже заправлял в это время просвещением? Киево-Печерские выходцы, которые были призваны Алексей Михайловичем, а потом как черт из табакерки посыпались на все руководящие посты, и фактически вся Русская-православная церковь была оккупирована малороссийским архиереями при поддержки царской власти и после Алексей Михайловича и при Софье и особенно при Петре Первом», — напомнил историк.
Ранее Александр Пыжиков рассказал НСН, почему представители РПЦ негативно отзываются о Сталине.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией
- Первый канал подтвердил отправку приглашения дочери Алсу