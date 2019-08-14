Историк опроверг «преувеличение роли» России во Второй мировой
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в эфире НСН опроверг заявление США об искажении Россией итогов Второй мировой войны.
Издание The Washington Times опубликовало статью президента Американского совета по внешней политике Херманна Першнера, которая посвящена 80-летию со дня нападения нацистской Германии на Польшу и началу Второй мировой войны. В материале речь идет об опасности российского взгляда на устройство мира накануне годовщины. По словам автора, Россия мифологизирует положение дел вокруг войны. Першнер в своей статье заявил о важности не позволить Москве «оправдать свою причастность к созданию и союзу с военной машиной Третьего рейха».
Кроме того, эксперт напомнил, что во время мероприятий в честь 75-ой годовщины высадки союзных войск в Нормандии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не преувеличивать роль союзников в победе над Третьим рейхом. По словам Першнера, такие заявления «насилуют историю». По его словам, несмотря на то, что СССР позиционирует себя, как «исторический моральный оплот против нацистской агрессии», государство, на самом деле, являлось ее «инициатором, по крайней мере, на ранних стадиях конфликта».
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в беседе с НСН опроверг подобные заявления в адрес СССР. Он отметил, что вклад государства во Вторую мировую войну был колоссален. Кроме того, преуменьшение роли СССР в этом важном для истории событии историк связал с новой политикой Запада и его попыткой отвести внимание от пятен на своей репутации.
«Все подобного рода взбросы, которые там периодически встречаются и теперь учащаются, направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны. Многие эксперты приходят к выводу, что это сейчас такая стратегическая цель западного сообщества – пересмотр ее итогов. Какой пересмотр? Только в одну сторону – принижения роли СССР в разгроме фашизма. Что будто вклад был, но не столь значительный, чтобы о нем так говорить, гипертрофирован и мифологизирован. Что просто это был один из участников коалиции, которая участвовала в разгроме фашизма. Хотя, на самом деле, мы прекрасно знаем, что вклад СССР был решающим. Наши историки и советские, и российские сейчас продолжают это доказывать. А почему на Западе они это делают? Они отвлекают внимание от еще одного важного обстоятельства, которое связано с ними, а не с СССР. Фашизм – это и есть порождение западной цивилизации. То есть фактически, фашизм, который развязал Вторую мировую войну, самую кровопролитную в истории человечества, явился местом конфликта там внутри западной цивилизации. Ведь Вторая мировая война – продолжение Первой мировой. А Первая – это конфликт, тоже порожденный западной цивилизацией, в котором погибли десятки миллионов человек. Просто во Второй мировой войне участвовал СССР, чтобы погасить этот конфликт, который был раздут западными цивилизациями. Вот эта вот фашистская Гидра, естественно, не могла оставить в покое СССР. Это для нее, как бельмо в глазу. СССР был вынужден защищаться от западных всяких противоречий, которые поразили это фашистское чудовище, принимать участие и кровью своих людей платить за разрешение этого западного конфликта», - заявил он.
Кроме того, в своей статье Першнер заявляет и о том, что прежде чем стать злейшими врагами, нацистская Германия и Советская Россия имели много общего. В частности, по словам автора, страны поддерживали свой нелиберальный союз в течение 18 месяцев. В этот период Москва поставляла сырье, которое «питало нацистскую военную машину», продолжавшую свое вторжение во Францию, Люксембург, Бельгию, Данию и Норвегию.
Такие заявления также вызвали несогласие у историка. Он отметил, что западные цивилизации не только не являются более гуманными, но и напротив стали первопричиной двух самых жестоких и кровопролитных войн.
«Здесь мы выходим на еще одну более глобальную вещь, которую, кстати, тоже западные умники забывают. Западные цивилизации всегда и во все века несла кровь и насилие во весь мир. Вспомним колониальную систему. Кто являлся архитектором и автором этой колониальной системы, которая распространилась на все континенты Земли? Это как раз все та же наша мирная западная цивилизация. И здесь есть очень интересный нюанс, который мне бы хотелось озвучить. Они кричат, что западная цивилизация очень ценит человеческую жизнь и гуманистична. А вот страны Третьего мира: СССР вместе со сталинщиной, Латинская Америка, африканские народы – им плевать на жизнь человека. Якобы там варварские и кровавые внутренние режимы. Я хочу сказать, что, на самом деле, история свидетельствует, что Запад развязал две кровопролитные мировые войны, где погибло огромное количество населения. Поэтому все эти разговоры, что там ценят жизнь, на фоне этих миллионных жертв выглядят просто смешными. Нужно всем этим западным ученым об этом как можно чаще напоминать. Пересмотры итогов Второй мировой войны по большому счету связаны и с принижением роли СССР, и с тем, чтобы мифологизировать западную цивилизацию в том, что она хорошая, гуманная и проклинает фашизм. Они бы захлебнулись фашизмом, если бы не наши люди», - заключил историк.
По словам автора материала в The Washington Times, в период с 1941 по 1945 год США поставили в СССР более чем 11 тысяч самолетов, 6 тысяч танков, 300 тысяч грузовиков и 4 миллиона тонн еды, что вместе с другой помощью оценивалось в 11 миллиардов долларов по тем временам или же 191 миллиард долларов по курсу 2018 года. Кроме того, в статье был затронут и Тихоокеанского фронта. Першнер напомнил, что США не позволили Японии создать второй фронт против СССР.
В ответ на это заявление Пыжиков отметил, что дело в этом вопросе заключается далеко не в благородстве, а личной неприязни к Японии со стороны США и ее желании мести.
«На счет Японии это очевидно. Что значит, они не дали открыть фронт? Япония вызывала жуткую ненависть у Соединенных Штатов, потому что она им устроила позор военный - “Перл-Харбор” знаменитый, разгром военно-морской эскадры США. Это же их гордость считается, жемчужина. Поэтому вот эта ненависть к Японии была всегда и свидетельство тому две ядерные бомбы. А на счет того, что они не дали Японии что-то делать…Они занимаются всегда собой! Если США что-то делало, то исключительно для своих целей. Вот обида у них была, они с ними расквитались этой варварской трагедией – бомбардировкой на Нагасаки и Хиросиму. А то, что они думали о СССР – это мифология, которую они раздувают, чтобы приукрасить себя и выглядеть героями и архитекторами Второй мировой войны», - заключил собеседник НСН.
Ранее немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф в статье для Die Welt заявил, что памятник, который посвящен победе советских войск на Прохоровском поле в 1943 году, необходимо немедленно снести. По его словам, никакого крупного сражения там не происходило, а Красная армия не победила. Спорить с утверждением Келлерхоффа не стоит, заявил журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН. По его словам в таких вопросах нужно доверять документам. Он отметил, что речь не идет о пересмотре всего хода и результатов войны, а лишь о сражении.
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