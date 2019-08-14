Историк опроверг «преувеличение роли» России во Второй мировой

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в беседе с НСН опроверг подобные заявления в адрес СССР. Он отметил, что вклад государства во Вторую мировую войну был колоссален. Кроме того, преуменьшение роли СССР в этом важном для истории событии историк связал с новой политикой Запада и его попыткой отвести внимание от пятен на своей репутации.

«Все подобного рода взбросы, которые там периодически встречаются и теперь учащаются, направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны. Многие эксперты приходят к выводу, что это сейчас такая стратегическая цель западного сообщества – пересмотр ее итогов. Какой пересмотр? Только в одну сторону – принижения роли СССР в разгроме фашизма. Что будто вклад был, но не столь значительный, чтобы о нем так говорить, гипертрофирован и мифологизирован. Что просто это был один из участников коалиции, которая участвовала в разгроме фашизма. Хотя, на самом деле, мы прекрасно знаем, что вклад СССР был решающим. Наши историки и советские, и российские сейчас продолжают это доказывать. А почему на Западе они это делают? Они отвлекают внимание от еще одного важного обстоятельства, которое связано с ними, а не с СССР. Фашизм – это и есть порождение западной цивилизации. То есть фактически, фашизм, который развязал Вторую мировую войну, самую кровопролитную в истории человечества, явился местом конфликта там внутри западной цивилизации. Ведь Вторая мировая война – продолжение Первой мировой. А Первая – это конфликт, тоже порожденный западной цивилизацией, в котором погибли десятки миллионов человек. Просто во Второй мировой войне участвовал СССР, чтобы погасить этот конфликт, который был раздут западными цивилизациями. Вот эта вот фашистская Гидра, естественно, не могла оставить в покое СССР. Это для нее, как бельмо в глазу. СССР был вынужден защищаться от западных всяких противоречий, которые поразили это фашистское чудовище, принимать участие и кровью своих людей платить за разрешение этого западного конфликта», - заявил он.



Кроме того, в своей статье Першнер заявляет и о том, что прежде чем стать злейшими врагами, нацистская Германия и Советская Россия имели много общего. В частности, по словам автора, страны поддерживали свой нелиберальный союз в течение 18 месяцев. В этот период Москва поставляла сырье, которое «питало нацистскую военную машину», продолжавшую свое вторжение во Францию, Люксембург, Бельгию, Данию и Норвегию.

Такие заявления также вызвали несогласие у историка. Он отметил, что западные цивилизации не только не являются более гуманными, но и напротив стали первопричиной двух самых жестоких и кровопролитных войн.

«Здесь мы выходим на еще одну более глобальную вещь, которую, кстати, тоже западные умники забывают. Западные цивилизации всегда и во все века несла кровь и насилие во весь мир. Вспомним колониальную систему. Кто являлся архитектором и автором этой колониальной системы, которая распространилась на все континенты Земли? Это как раз все та же наша мирная западная цивилизация. И здесь есть очень интересный нюанс, который мне бы хотелось озвучить. Они кричат, что западная цивилизация очень ценит человеческую жизнь и гуманистична. А вот страны Третьего мира: СССР вместе со сталинщиной, Латинская Америка, африканские народы – им плевать на жизнь человека. Якобы там варварские и кровавые внутренние режимы. Я хочу сказать, что, на самом деле, история свидетельствует, что Запад развязал две кровопролитные мировые войны, где погибло огромное количество населения. Поэтому все эти разговоры, что там ценят жизнь, на фоне этих миллионных жертв выглядят просто смешными. Нужно всем этим западным ученым об этом как можно чаще напоминать. Пересмотры итогов Второй мировой войны по большому счету связаны и с принижением роли СССР, и с тем, чтобы мифологизировать западную цивилизацию в том, что она хорошая, гуманная и проклинает фашизм. Они бы захлебнулись фашизмом, если бы не наши люди», - заключил историк.