Когда в школу? Вероятность дистанционного обучения беспокоит взрослых
В Минпросвещения объявили формат нового учебного года.
Будущий учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что будут учтены все требования Роспотребнадзора и опыт проведения ЕГЭ в период пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, Кравцов сообщил об отсутствии планов введения дистанционного обучения.
Помимо этого, ранее министр просвещения РФ заявил, что 1 сентября традиционные линейки в российских школах пройдут, но в условиях соблюдения всех мер безопасности – в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Кравцов отметил, что во время торжественного открытия нового учебного года необходимо будет создать максимально безопасные для здоровья школьников и учителей условия.
Глава министерства просвещения также заявил, что в первые недели сентября в российских школах будет находиться медработник в целях профилактики коронавируса. По словам Кравцова, такая договоренность установлена с Минздравом РФ. Также в школах будет проводиться дезинфекция, на входах установят термометрию. Глава Минпросвещения уверен, что эти меры не будут мешать традиционному учебному процессу.
Решение о том, когда начинать учебный год, будет приниматься отдельно по каждому региону в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы. В каком формате начинать учебный год, окончательно будут решать 20 августа, отметил глава кабмина. За это отвечают руководители субъекта РФ и главный санитарный врач.
По словам Мишустина, пока идёт подготовка к «нормальному 1 сентября». Он выразил надежду, что ситуация позволит минимизировать вынужденное дистанционное общение и «по-человечески отправить детишек в школу».
Вместе с тем заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил, что дистанционные формы образования теперь никуда не уйдут.
«Это бесценный опыт. Поэтому будет конвергенция: сочетание одного и другого, без фанатизма. Надо использовать и классические методы, дети хотят общаться с учителями, и онлайн-технологии, которые тоже очень хорошо можно использовать. Не или-или, а сочетать это все. Возможности для этого широчайшие. Наиболее тонкие, серьезные вещи, которые требуют контакта глаза в глаза нужно преподавать офлайн. А то, что дети могут сами – отработка приемов, навыков, компетенций каких-то – это они вполне могут делать дома, не тратить время на уроке, на котором можно выделить главное и существенное. Причем не только в обучении, но и воспитании», - подчеркнул Ямбург.
В качестве примеров он привел школьные походы и экскурсии. По его словам, ничто не может заменить живого общения ребенка с картиной. Но дети вполне могут подготовиться, найдя в интернете интересную информацию о ней. Найти историю возникновения картины, чтобы идти в музей не как чистый лист, пояснил педагог. По его мнению, «иного не дано».
«Сейчас яйца курицу учат. Даже маленькие дети, в детском саду, уже с 3D-ручками, занимаются прототипированием, участвуют в детских научных проектах. В этой ситуации шок был сначала у родителей, а особенно у бабушек и дедушек. А дети быстро разобрались, с удовольствием работали онлайн. Это XXI век, работа на удаленке будет достаточно распространена. А их уже это не пугает. Это абсолютно новые компетенции, которые приобрели дети за этот «фронтовой» период пандемии», - заключил собеседник НСН.
Технология перевода школьников на обучение в дистанционном формате, использованная в условиях пандемии COVID-19, будет применяться при вспышках простудных заболеваний в России. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
В Госдуме не одобрили идею применять онлайн-обучение в период сезонных заболеваний. Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН отметил, что будет лучше, если школьники будут укреплять свой иммунитет и будет более здоровыми. «Не очень нам всем понравилась онлайн-учеба. Лучше пусть наши дети начнут регулярно закаляться и есть витамины. Только бы не повторять этот онлайн-кошмар», – прокомментировал он.
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