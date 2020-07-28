Когда в школу? Вероятность дистанционного обучения беспокоит взрослых

По словам Мишустина, пока идёт подготовка к «нормальному 1 сентября». Он выразил надежду, что ситуация позволит минимизировать вынужденное дистанционное общение и «по-человечески отправить детишек в школу».

Вместе с тем заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил, что дистанционные формы образования теперь никуда не уйдут.

«Это бесценный опыт. Поэтому будет конвергенция: сочетание одного и другого, без фанатизма. Надо использовать и классические методы, дети хотят общаться с учителями, и онлайн-технологии, которые тоже очень хорошо можно использовать. Не или-или, а сочетать это все. Возможности для этого широчайшие. Наиболее тонкие, серьезные вещи, которые требуют контакта глаза в глаза нужно преподавать офлайн. А то, что дети могут сами – отработка приемов, навыков, компетенций каких-то – это они вполне могут делать дома, не тратить время на уроке, на котором можно выделить главное и существенное. Причем не только в обучении, но и воспитании», - подчеркнул Ямбург.

В качестве примеров он привел школьные походы и экскурсии. По его словам, ничто не может заменить живого общения ребенка с картиной. Но дети вполне могут подготовиться, найдя в интернете интересную информацию о ней. Найти историю возникновения картины, чтобы идти в музей не как чистый лист, пояснил педагог. По его мнению, «иного не дано».

«Сейчас яйца курицу учат. Даже маленькие дети, в детском саду, уже с 3D-ручками, занимаются прототипированием, участвуют в детских научных проектах. В этой ситуации шок был сначала у родителей, а особенно у бабушек и дедушек. А дети быстро разобрались, с удовольствием работали онлайн. Это XXI век, работа на удаленке будет достаточно распространена. А их уже это не пугает. Это абсолютно новые компетенции, которые приобрели дети за этот «фронтовой» период пандемии», - заключил собеседник НСН.

Технология перевода школьников на обучение в дистанционном формате, использованная в условиях пандемии COVID-19, будет применяться при вспышках простудных заболеваний в России. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В Госдуме не одобрили идею применять онлайн-обучение в период сезонных заболеваний. Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН отметил, что будет лучше, если школьники будут укреплять свой иммунитет и будет более здоровыми. «Не очень нам всем понравилась онлайн-учеба. Лучше пусть наши дети начнут регулярно закаляться и есть витамины. Только бы не повторять этот онлайн-кошмар», – прокомментировал он.