В Минпросвещения объявили формат нового учебного года

Будущий учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что будут учтены все требования Роспотребнадзора и опыт проведения ЕГЭ в период пандемии коронавирусной инфекции .

Кроме того, Кравцов сообщил об отсутствии планов введения дистанционного обучения, пишет RT.

Регионы 20 августа определятся с началом учебного года

Помимо этого, ранее министр просвещения РФ заявил, что 1 сентября традиционные линейки в российских школах пройдут, но в условиях соблюдения всех мер безопасности – в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Кравцов отметил, что во время торжественного открытия нового учебного года необходимо будет создать максимально безопасные для здоровья школьников и учителей условия, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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