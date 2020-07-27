В Минпросвещения объявили формат нового учебного года
Будущий учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что будут учтены все требования Роспотребнадзора и опыт проведения ЕГЭ в период пандемии коронавирусной инфекции .
Кроме того, Кравцов сообщил об отсутствии планов введения дистанционного обучения, пишет RT.
Помимо этого, ранее министр просвещения РФ заявил, что 1 сентября традиционные линейки в российских школах пройдут, но в условиях соблюдения всех мер безопасности – в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Кравцов отметил, что во время торжественного открытия нового учебного года необходимо будет создать максимально безопасные для здоровья школьников и учителей условия, отмечает Ura.ru.
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