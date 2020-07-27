В Минпросвещения объявили формат нового учебного года

Будущий учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что будут учтены все требования Роспотребнадзора и опыт проведения ЕГЭ в период пандемии коронавирусной инфекции .

Кроме того, Кравцов сообщил об отсутствии планов введения дистанционного обучения, пишет RT.