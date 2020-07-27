Ямбург: дистанционное обучение - это бесценный опыт
Заслуженный учитель России в эфире НСН заявил, что дистанционные формы образования теперь никуда не уйдут.
Некоторые возможности дистанционного обучения будут использоваться в школах, хотя в целом Минпросвещения вводить такой формат не планирует. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил, что дистанционные формы образования теперь никуда не уйдут.
«Это бесценный опыт. Поэтому будет конвергенция: сочетание одного и другого, без фанатизма. Надо использовать и классические методы, дети хотят общаться с учителями, и онлайн-технологии, которые тоже очень хорошо можно использовать. Не или-или, а сочетать это все. Возможности для этого широчайшие. Наиболее тонкие, серьезные вещи, которые требуют контакта глаза в глаза нужно преподавать офлайн. А то, что дети могут сами – отработка приемов, навыков, компетенций каких-то – это они вполне могут делать дома, не тратить время на уроке. На котором можно выделить главное и существенное. Причем не только в обучении, но и воспитании», - подчеркнул Ямбург.
В качестве примеров он привел школьные походы и экскурсии. «Мы ходили и будем водить в походы и экспедиции, всегда. Водить в музеи, картинные галереи. Ничто не заменить живого общения ребенка с картиной. Или в походе. Но дети вполне могут подготовиться, найдя в интернете самые интересные объекты, – если в поход идем. Информацию о них. Найти историю возникновения картины, чтобы идти в музей не как чистый лист», - пояснил педагог.
По его мнению, «иного не дано».
«Сейчас яйца курицу учат. Даже маленькие дети, в детском саду, уже с 3D-ручками, занимаются прототипированием, участвуют в детских научных проектах. В этой ситуации шок был сначала у родителей, а особенно у бабушек и дедушек. А дети быстро разобрались, с удовольствием работали онлайн. Это XXI век, работа на удаленке будет достаточно распространена. А их уже это не пугает. Это абсолютно новые компетенции, которые приобрели дети за этот «фронтовой» период пандемии», - заключил собеседник НСН.
Напомним, ранее Минпросвещения заявило, что новый учебный год начнется как обычно 1 сентября.
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