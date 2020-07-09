Российским школьникам вернули традиционные линейки 1 сентября
Традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но в условиях соблюдения всех мер безопасности – в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что во время торжественного открытия нового учебного года необходимо будет создать максимально безопасные для здоровья школьников и учителей условия, пишет RT.
Между тем, накануне Кравцов заявлял, что школьные линейки, которые проводятся 1 сентября, в этом году пройдут не в традиционном формате из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Однако при этом он не уточнил, в каком именно формате пройдёт праздник, но сделал акцент на том, что учебный год начнётся с учётом всех требований безопасности.
Кроме того, Сергей Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения не собирается отказываться от очного формата обучения, отмечает Ura.ru.
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