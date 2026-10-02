В Минздраве утвердили порядок обязательного медосмотра водителей

Минздрав РФ подготовил проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования автолюбителей и кандидатов в водители. Об этом пишет РИА Новости.

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Заключения будут делать в электронном виде. По желанию копию могут выдать на бумаге.

По закону, если на медосмотре у водителя выявят признаки заболеваний, которые считаются противопоказаниями к управлению авто, медорганизация направит его на обследование или лечение. Если диагноз подтвердится, на «Госуслуги» придет уведомление о необходимости в трехмесячный срок пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование.

В случае одобрения инициатива вступит в силу уже с 1 марта следующего года.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:МедицинаАвтомобиль

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