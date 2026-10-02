В Минздраве утвердили порядок обязательного медосмотра водителей

Заключения будут делать в электронном виде. По желанию копию могут выдать на бумаге.



По закону, если на медосмотре у водителя выявят признаки заболеваний, которые считаются противопоказаниями к управлению авто, медорганизация направит его на обследование или лечение. Если диагноз подтвердится, на «Госуслуги» придет уведомление о необходимости в трехмесячный срок пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование.



В случае одобрения инициатива вступит в силу уже с 1 марта следующего года.



На днях советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк объяснил, почему таксопарки не захотели «пересесть» на российские машины.

