В Минздраве утвердили порядок обязательного медосмотра водителей
Минздрав РФ подготовил проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования автолюбителей и кандидатов в водители. Об этом пишет РИА Новости.
Заключения будут делать в электронном виде. По желанию копию могут выдать на бумаге.
По закону, если на медосмотре у водителя выявят признаки заболеваний, которые считаются противопоказаниями к управлению авто, медорганизация направит его на обследование или лечение. Если диагноз подтвердится, на «Госуслуги» придет уведомление о необходимости в трехмесячный срок пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование.
В случае одобрения инициатива вступит в силу уже с 1 марта следующего года.
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