Гибридная школа: Ямбург рассказал к чему готовится в новом учебном году
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН предложил, для снижения заражаемости коронавирусом, чередовать очное и дистанционное образование в школах.
Учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. «Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся», — заявил министр в эфире телеканала «Россия 24».
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в эфире НСН заявил, что для снижения наполняемости в школах могут ввести несколько смен, или чередовать оффлайн и онлайн формы обучения.
«Никто из нас не знает, какая будет эпидемиологическая обстановка. Это значит, что грамотные школы должны быть готовы к любой ситуации, в том числе гибридной. Наполняемость в школах должна быть меньше, чтобы дети друг друга не заражали. Самый простой путь, и он очень плохой – переход в несколько смен. Но есть и другой выход – одну неделю часть школы занимается оффлайн, а другая часть сидит дома на дистанционном обучении. Затем они меняются. К этому надо быть готовым, что будут применены такие гибридные ходы», - сказал Евгений Ямбург.
Тем временем уже более 80 тысяч человек прошли регистрацию для участия в сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве. И, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина, озвученному на пресс-конференции НСН, если не упростить задания на ЕГЭ, то в этом году результаты экзаменов могут оказаться хуже, чем в предыдущем.
«Если снизить уровень заданий для ЕГЭ, то можно сохранить баллы на уровне прошлого года. Если же не снижать, то, с моей точки зрения, результаты ЕГЭ в этом году должны быть хуже», - уверен он.
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