Бывший министр экономики РФ Нечаев потерял сознание в центре Москвы

По данным телеграм-канала, больше 20 лет политик страдает редким заболеванием крови. В переходе ему стало душно, появилась сильная слабость. В итоге потерял сознание. Прохожие вызвали скорую. Позже его доставили в медучреждение.



73-летний Андрей Нечаев руководил министерством в 1992-1993 годах. Позже ушел в отставку. Является доктором экономических наук.



Ранее после инцидента на концерте госпитализировали певца Дмитрия Бикбаева. Но по итогам обследования медики не нашли у артиста переломов.

