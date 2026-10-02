Бывший министр экономики РФ Нечаев потерял сознание в центре Москвы

Первого министра экономики России Андрея Нечаева госпитализировали в состоянии средней тяжести после обморока в центре Москвы. Об этом сообщает Mash.

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По данным телеграм-канала, больше 20 лет политик страдает редким заболеванием крови. В переходе ему стало душно, появилась сильная слабость. В итоге потерял сознание. Прохожие вызвали скорую. Позже его доставили в медучреждение.

73-летний Андрей Нечаев руководил министерством в 1992-1993 годах. Позже ушел в отставку. Является доктором экономических наук.

Ранее после инцидента на концерте госпитализировали певца Дмитрия Бикбаева. Но по итогам обследования медики не нашли у артиста переломов.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Здоровье

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