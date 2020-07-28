В Минпросвещения рассказали о мерах безопасности в школах в сентябре
Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в первые недели сентября в российских школах будет находиться медработник в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Кравцова, такая договоренность установлена с Минздравом РФ. Также в школах будет проводиться дезинфекция, на входах установят термометрию.
Глава Минпросвещения подчеркнул, что эти меры не будут мешать традиционному учебному процессу.
Ранее Кравцов заявлял, что 1 сентября традиционные линейки в российских школах пройдут, но в условиях соблюдения всех мер безопасности.
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