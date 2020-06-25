В Госдуме не одобрили идею применять онлайн-обучение в период сезонных заболеваний

Технология перевода школьников на обучение в дистанционном формате, использованная в условиях пандемии COVID-19, будет применяться при вспышках простудных заболеваний в России. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН отметил, что будет лучше, если школьники будут укреплять свой иммунитет и будет более здоровыми.