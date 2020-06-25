В Госдуме не одобрили идею применять онлайн-обучение в период сезонных заболеваний
Технология перевода школьников на обучение в дистанционном формате, использованная в условиях пандемии COVID-19, будет применяться при вспышках простудных заболеваний в России. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН отметил, что будет лучше, если школьники будут укреплять свой иммунитет и будет более здоровыми.
«Не очень нам всем понравилась онлайн-учеба. Лучше пусть наши дети начнут регулярно закаляться и есть витамины. Только бы не повторять этот онлайн-кошмар», – прокомментировал он.
Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов в эксклюзивном интервью НСН выразил уверенность, что граждане, голосующие против поправок к Конституции, не знакомы с их содержанием.
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