Посол заявил о невозможности восстановления прежних отношений России с ЕС

Как отметил дипломат, за последнее время было разрушено огромное количество нарабатывавшихся десятилетиями связей между РФ и Европой.

«Доверие утрачено, экономические отношения резко сократились, многие культурные, научные и дипломатические контакты были прерваны. Восстановить все в прежнем виде невозможно», - указал посол.

По словам Грозова, из-за географического фактора Россия и европейские страны будут вынуждены сосуществовать бок о бок, важен формат такого сосуществования. Возможная новая архитектура безопасности в регионе должна опираться на договоренности, касающиеся в том числе прозрачности военной деятельности на приграничных территориях, предотвращения инцидентов в небе и на море, контроля над вооружениями, восстановления прямых каналов связи военных.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается, нынешнее поколение европейских политиков настроено конфронтационно.

