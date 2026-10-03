Посол заявил о невозможности восстановления прежних отношений России с ЕС
Восстановление отношений России и Евросоюза в прежнем формате невозможно, считает посол РФ в Австрии Андрей Грозов. Об этом он заявил в интервью слависту Талите Орешкович на YouTube-канале Marsonia News.
Как отметил дипломат, за последнее время было разрушено огромное количество нарабатывавшихся десятилетиями связей между РФ и Европой.
«Доверие утрачено, экономические отношения резко сократились, многие культурные, научные и дипломатические контакты были прерваны. Восстановить все в прежнем виде невозможно», - указал посол.
По словам Грозова, из-за географического фактора Россия и европейские страны будут вынуждены сосуществовать бок о бок, важен формат такого сосуществования. Возможная новая архитектура безопасности в регионе должна опираться на договоренности, касающиеся в том числе прозрачности военной деятельности на приграничных территориях, предотвращения инцидентов в небе и на море, контроля над вооружениями, восстановления прямых каналов связи военных.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается, нынешнее поколение европейских политиков настроено конфронтационно.
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