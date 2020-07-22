Регионы 20 августа определятся с началом учебного года
Решение о том, когда начинать учебный год, будет приниматься отдельно по каждому региону в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
В каком формате начинать учебный год, будут решать 20 августа, отметил глава кабмина. За это отвечают руководители субъекта РФ и главный санитарный врач.
По словам Мишустина, пока идёт подготовка к «нормальному 1 сентября», передаёт РИА Новости. Он выразил надежду, что ситуация позволит минимизировать вынужденное дистанционное общение и «по-человечески отправить детишек в школу».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- Регионы 20 августа определятся с началом учебного года
- Мишустин пообещал платить компенсации за отдых в России в 2020 году
- В Роспотребнадзоре призвали не ждать окончания пандемии COVID-19 в этом году
- Мишустин обозначил главную цель работы правительства
- Показатель новых случаев COVID-19 в Москве стал максимальным за 10 дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru