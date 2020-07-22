Регионы 20 августа определятся с началом учебного года

Решение о том, когда начинать учебный год, будет приниматься отдельно по каждому региону в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

В каком формате начинать учебный год, будут решать 20 августа, отметил глава кабмина. За это отвечают руководители субъекта РФ и главный санитарный врач.

По словам Мишустина, пока идёт подготовка к «нормальному 1 сентября», передаёт РИА Новости. Он выразил надежду, что ситуация позволит минимизировать вынужденное дистанционное общение и «по-человечески отправить детишек в школу».

