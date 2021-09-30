Метеоролог Шувалов оценил прогноз о «нервозной» зиме

Полноценные прогнозы погоды на зиму делать еще рано, заявил Александр Шувалов.

Погода в последние годы действительно становится более непредсказуемой, однако ожидать точности от долгосрочных прогнозов нельзя было и раньше, объяснил в эфире НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее глава направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василий Яблоков заявил, что одним из последствий изменения климата является возросшая «нервозность» и непредсказуемость климата.

Похолодание в сентябре может стать рекордным в XXI веке
«Господин Яблоков представляет неправительственную организацию Greenpeace. Он озвучивает только те тезисы, которые продвигает эта организация. А термин "нервозная погода" впервые был произнесен научным руководителем Гидрометцентра Романом Вильфандом. На самом деле, Яблоков просто повторил общий тезис шестого доклада МГЭИК, международной исследовательской группы по изменению климата, о том, что идет разбалансировка климатической системы, которая приводит к учащению экстремальных событий, то есть к аномалиям температуры воздуха и осадков. Подтверждение этому мы видели этим летом: экстремальные осадки на юге европейской территории России, пожары и экстремальная засуха в Якутии, рекорды среднемесячной температуры на Урале. Это тот факт, который не оспаривается никакими учеными. Этой зимой мы можем увидеть то же самое, собственно, и осень это подтверждает. Мы имеем очень продолжительный период холодной погоды на юге Сибири и колоссальное тепло на Дальнем Востоке, Хабаровский край в прошедшие сутки давал 25 градусов», - объяснил синоптик.

По словам Шувалова, современная наука всё ещё не имеет инструментов для того, чтобы предсказывать погоду на зиму точнее.

«Долгосрочные прогнозы имеют крайне низкую оправданность. Зима, возможно, будет холодной и бесснежной, но где и в какой из месяцев это произойдет, сказать сейчас невозможно! Потому что даже в прогнозе на сентябрь давалась теплая погода, но практически вся Сибирь и большая часть европейской территории страны заканчивают месяц в отрицательной зоне. Это всё спекуляция. Прогноз на отопительный сезон уже выдал Гидрометцентр. Большая часть территории страны будет около нормы, а север Сибири будет в положительной аномалии. Это своеобразное следствие того, что было сказано в исследованиях по климату: в полярных широтах температура повышается в 2-2,5 раза быстрее. Всё остальное будет около нормы. Этот тот прогноз, на который может сейчас выходить наука: около нормы, чуть выше нормы, чуть ниже нормы. Вся детализация – это уже от лукавого. Может, резковато, но это мое мнение», - подытожил ученый.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , что ближайшие 5-7 дней в европейской части России будет старое бабье лето.

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