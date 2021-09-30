Метеоролог Шувалов оценил прогноз о «нервозной» зиме

С 1 октября пациенты с ОРВИ в Москве будут проходить тест на антиген к коронавирусу

В аэропорту Внуково задержали забравшегося под крышу иностранца

К 80-летию битвы за Москву столичные школьники записали ролики с военными воспоминаниями ровесников

Электронная медкарта упрощает жизнь родителей