Гутерриш: Мир находится на пути к катастрофе из-за потепления

Генсекретаря ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир находится на пути к катастрофе в связи с возможным потеплением на 2,7 градуса. Об этом сообщает ТАСС.

Глобальное потепление приведет к «пробуждению» древних вирусов

Такое заявление он сделал во время видеоконференции, посвященной энергетике и климату.

Гутерриш призвал активизировать силы по достижению цели Парижского соглашения по сдерживанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса.

Генсек, в частности, отметил необходимость сокращения объемов выбросов в атмосферу на 45% для достижения нейтрального углеродного статуса к 2050 году. По его словам, в настоящее время цифры показывают рост выбросов на 16% в 2030 году по сравнению с 2010 годом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПотеплениеООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры