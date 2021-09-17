Гутерриш: Мир находится на пути к катастрофе из-за потепления

Такое заявление он сделал во время видеоконференции, посвященной энергетике и климату.

Гутерриш призвал активизировать силы по достижению цели Парижского соглашения по сдерживанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса.

Генсек, в частности, отметил необходимость сокращения объемов выбросов в атмосферу на 45% для достижения нейтрального углеродного статуса к 2050 году. По его словам, в настоящее время цифры показывают рост выбросов на 16% в 2030 году по сравнению с 2010 годом.

