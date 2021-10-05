«До Нобелевки далеко». Геофизик рассказал, как в России изучают глобальное потепление
Андрей Киселев отметил, что в области моделирования климата особое значение имеет вычислительная техника, которая на западе «сильнее», чем в России.
В России ведутся исследования в области моделирования климата, но на сегодняшний день они довольно сильно отстают от западных работ, заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Нобелевская премия по физике за 2021 год была присуждена ученым Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельману и Джорджио Паризи за изучение сложных систем, в том числе климата.
Первый специалист получит награду «за открытие взаимосвязи беспорядка и колебаний в физических системах от атомного до планетарных масштабов». Два других ученых удостоятся премии «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления».
«Что касается исследований, то они, конечно, ведутся. Если говорить о всякого рода химических вещах, то это отчасти в Петербурге есть, отчасти – в Москве, а также в Нижнем Новгороде. Что касается уровня, то, наверное, до премии типа Нобелевской их исследования не дотягивают по объективным и субъективным причинам. Объективные заключаются в том, что возможности нашей вычислительной техники слабее тем то, что используют на Западе. Это давняя беда и не видно, как она будет исправляться, честно говоря. Здесь еще надо говорить о том, что все-таки в нынешних условиях обмен даже информацией все-таки затруднен. Многие вопросы решались кулуарно на конференциях, в нормальной обстановке, что позволяло развиваться. На сегодняшний день по-настоящему конкурентоспособных работ нет. На сегодняшний день мы все-таки отстаем, увы», - отметил Киселев.
По его словам, тема изменения климата, безусловно, важна и актуальна, так как человечеству предстоит не только попытаться научиться эти изменения предсказать, но и жить с ними, в этом и помогут работы ученых.
«Все природные катаклизмы связывать с глобальным потеплением, безусловно, не стоит. Есть два фактора, влияющих на то, что происходит. Первый – это антропогенный фактор, который неоднократно упоминается, а второй – внутренняя изменчивость самой климатической системы. Она очень сложная, большая, в ней происходят процессы вне зависимости от человеческого влияния. До того, как наступила индустриальная эра, тоже случались и засухи, и наводнения, и прочие гадости. Примерно 30% ответственности несет изменчивость, это грубая, конечно, оценка. В Парижском соглашении впервые появился пункт, в котором говорится, что необходимо адаптироваться к тому, что есть и к тому, что будет в ближайшие годы. Это признание, с одной стороны, того, что быстро справиться с проблемой не удастся, с другой стороны, становится понятно, что на это нужно как-то реагировать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Основные проблемы российской науки связаны с нехваткой материальной поддержки, поскольку любое открытие требует многомиллиардных вложений, рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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