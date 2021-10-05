«До Нобелевки далеко». Геофизик рассказал, как в России изучают глобальное потепление

В России ведутся исследования в области моделирования климата, но на сегодняшний день они довольно сильно отстают от западных работ, заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне Нобелевская премия по физике за 2021 год была присуждена ученым Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельману и Джорджио Паризи за изучение сложных систем, в том числе климата.

Первый специалист получит награду «за открытие взаимосвязи беспорядка и колебаний в физических системах от атомного до планетарных масштабов». Два других ученых удостоятся премии «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления».

«Что касается исследований, то они, конечно, ведутся. Если говорить о всякого рода химических вещах, то это отчасти в Петербурге есть, отчасти – в Москве, а также в Нижнем Новгороде. Что касается уровня, то, наверное, до премии типа Нобелевской их исследования не дотягивают по объективным и субъективным причинам. Объективные заключаются в том, что возможности нашей вычислительной техники слабее тем то, что используют на Западе. Это давняя беда и не видно, как она будет исправляться, честно говоря. Здесь еще надо говорить о том, что все-таки в нынешних условиях обмен даже информацией все-таки затруднен. Многие вопросы решались кулуарно на конференциях, в нормальной обстановке, что позволяло развиваться. На сегодняшний день по-настоящему конкурентоспособных работ нет. На сегодняшний день мы все-таки отстаем, увы», - отметил Киселев.