Трамп анонсировал важное заявление по России
11 июля 202505:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что 14 июля сделает важное заявление по России.
Глава государства не стал раскрывать его содержание. При этом он сказал, что разочарован в России.
«… Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — отметил глава государства.
Ранее Трамп пообещал России «небольшой сюрприз» из-за позиции президента России Владимира Путина по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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