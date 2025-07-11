Трамп анонсировал важное заявление по России

Американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что 14 июля сделает важное заявление по России.

«Маленькие сюрпризы» и санкции: Что готовит разочарованный Трамп для России

Глава государства не стал раскрывать его содержание. При этом он сказал, что разочарован в России.

«… Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — отметил глава государства.

Ранее Трамп пообещал России «небольшой сюрприз» из-за позиции президента России Владимира Путина по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп

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