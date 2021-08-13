Метеоролог рассказал, как изменился климат в России за 30 лет
Москва по среднегодовой температуре на один градус приблизилась к Каиру и на пол-градуса к Пекину, рассказал «Радиоточке НСН» Евгений Тишковец.
Как изменился климат в России за последние тридцать лет, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что со следующего года все климатические нормы будут изменены в соответствии с данными, утвержденными Всемирной метеорологической организацией.
«До сегодняшнего момента мы пользуемся «старым климатом», усредненными параметрами с 1961 по 1991 год. В новом году мы, скорее всего, начнем использовать «новый климат». Зачем это нужно? Понятно, что климат в России меняется, в отличие от глобальной ситуации на Земле, где все-таки наблюдается некая остановка тотального роста средней температуры. В России изменение климата можно охарактеризовать как продолжающееся потепление. В нашей стране изменение температуры воздуха происходит в 2,5 раза интенсивней, чем в среднем по земному шару. То есть где-то каждые десять лет температура растет на 0,45 градуса. Кроме того, каждые десять лет меняются у нас и годовые осадки. Они растут на два процента. Число дней со снежным покровом сокращается на один день, растет скорость таяния ледяного покрова в Северном Ледовитом океане», - перечислил метеоролог.
Он отметил, что с 1920-х годов на планете растет количество парниковых газов. Однако на температуру в большей степени влияет активность Солнца. Также собеседник "Радиоточки НСН" отметил, что температура в Москве растет быстрее, чем в других столицах мира кроме Тираны и Калькутты.
«Третья по холоду столица Москва, как ни странно, вошла в мировую тройку температурных лидеров. Среднегодовая температура в Москве с 1960 года по настоящий момент выросла более чем на один градус. По этому показателю столица уступила только албанской Тиране, там температура повысилась на 2,3 градуса, и индийской Калькутте – там стало теплее на 2,6. Потепление отмечается во всех городах мира: в Нью-Йорке - на 0,21, в Лос-Анджелесе – на 0,14, в Брюсселе - на 0,62, в Сиднее - на 0,21. В городах Китая в среднем это повышение составило 0,49, в Японии повыше – 0,98. Из всех мировых столиц только в египетском Каире средняя температура воздуха осталась неизменной. Новых данных по температуре нет, но если мы берем среднемесячную норму августа, то по «старому климату» она составляет 16,4 градуса, то станет примерно 17,6 градусов», - отметил Тишковец.
Он подчеркнул, что речь может идти только о приблизительной информации, так как справочники еще не утверждены.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предсказал, что Москва через 30 лет превратится в Ростов-на-Дону.
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