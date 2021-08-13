Метеоролог рассказал, как изменился климат в России за 30 лет

«До сегодняшнего момента мы пользуемся «старым климатом», усредненными параметрами с 1961 по 1991 год. В новом году мы, скорее всего, начнем использовать «новый климат». Зачем это нужно? Понятно, что климат в России меняется, в отличие от глобальной ситуации на Земле, где все-таки наблюдается некая остановка тотального роста средней температуры. В России изменение климата можно охарактеризовать как продолжающееся потепление. В нашей стране изменение температуры воздуха происходит в 2,5 раза интенсивней, чем в среднем по земному шару. То есть где-то каждые десять лет температура растет на 0,45 градуса. Кроме того, каждые десять лет меняются у нас и годовые осадки. Они растут на два процента. Число дней со снежным покровом сокращается на один день, растет скорость таяния ледяного покрова в Северном Ледовитом океане», - перечислил метеоролог.

Он отметил, что с 1920-х годов на планете растет количество парниковых газов. Однако на температуру в большей степени влияет активность Солнца. Также собеседник "Радиоточки НСН" отметил, что температура в Москве растет быстрее, чем в других столицах мира кроме Тираны и Калькутты.