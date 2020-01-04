Эксперт проанализировал национальный план России по климату
Климатолог Андрей Киселев в эфире НСН рассказал об особенностях выполнения национального плана по адаптации к климатическим изменениям в России.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил первый этап национального плана по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года. В том числе, документ включает социально-экономические меры по снижению уязвимости населения страны.
Отраслевые планы адаптации к изменениям климата было поручено утвердить субъектам федерации до 30 сентября будущего года. Так они будут обязаны организовать и работу по их выполнению до 10 мая 2022 года.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН отметил, что национальный план по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года разработан в связи с присоединением России в сентябре 2019 года к Парижскому соглашению по климату. Эксперт назвал документ обширным и своевременным и обратил внимание на то, что система информирования власти о климатических изменениях в России начала выстраиваться раньше, чем о ее создании заговорили в мире.
«Наша страна очень большая, и климат на юге и на севере России разный. Поэтому меры, которые предполагается принимать для адаптации к климатическим изменениям, требуют, с одной стороны, учета региональных особенностей, с другой – объединения усилий в реализации национального плана различных министерств и ведомств. Поэтому необходимо решать комплексную, довольно сложную задачу – не только противостоять негативным явлениям, влияющим на климат, но предвосхищать их появления или возможные последствия. И задачу эту решить придется в довольно короткий срок», - отметил климатолог.
Киселев также рассказал, что роль основного исполнителя национального плана по адаптации к климатическим изменениям отводится Росгидромету как организации, которая обеспечивает работу метеорологической и климатической сети и с учетом научной обработки данных информирует о состоянии климата органы власти и других пользователей.
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