Эксперт проанализировал национальный план России по климату

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН отметил, что национальный план по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года разработан в связи с присоединением России в сентябре 2019 года к Парижскому соглашению по климату. Эксперт назвал документ обширным и своевременным и обратил внимание на то, что система информирования власти о климатических изменениях в России начала выстраиваться раньше, чем о ее создании заговорили в мире.

«Наша страна очень большая, и климат на юге и на севере России разный. Поэтому меры, которые предполагается принимать для адаптации к климатическим изменениям, требуют, с одной стороны, учета региональных особенностей, с другой – объединения усилий в реализации национального плана различных министерств и ведомств. Поэтому необходимо решать комплексную, довольно сложную задачу – не только противостоять негативным явлениям, влияющим на климат, но предвосхищать их появления или возможные последствия. И задачу эту решить придется в довольно короткий срок», - отметил климатолог.

Киселев также рассказал, что роль основного исполнителя национального плана по адаптации к климатическим изменениям отводится Росгидромету как организации, которая обеспечивает работу метеорологической и климатической сети и с учетом научной обработки данных информирует о состоянии климата органы власти и других пользователей.

Ранее журналист Илья Варламов в эфире НСН пояснил, как рост энергопотребления сказывается на климате.



