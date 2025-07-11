Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет до завершения согласованных обменов
11 июля 202505:19
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Москвой пока не будет, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов в Стамбуле, сообщает «Политика страны».
«И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся», — заявил глава государства.
В начале июля Минобороны РФ заявило об очередном обмене пленными с Украиной. С украинкой территории была возвращена ещё одна группа российских военнослужащих. Взамен Киеву была передана группа военнопленных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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