Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет до завершения согласованных обменов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Москвой пока не будет, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов в Стамбуле, сообщает «Политика страны».

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«И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся», — заявил глава государства.

В начале июля Минобороны РФ заявило об очередном обмене пленными с Украиной. С украинкой территории была возвращена ещё одна группа российских военнослужащих. Взамен Киеву была передана группа военнопленных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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