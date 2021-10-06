Названы основные климатические угрозы для России

Наводнения, лесные пожары и аномальная жара являются основными климатическими угрозами для России. Об этом говорится в плане адаптации к изменениям климата в сфере природопользования, разработанном министерством природных ресурсов и экологии РФ.

«Наиболее разрушительными для России являются наводнения, лесные пожары и аномальная жара», — цитирует фрагмент документа РИА Новости.

Кроме того, по данным Минприроды, количество опасных гидрометеорологических явлений, которые нанесли значительный ущерб экологии, выросло. За последние 20 лет их число увеличилось вдвое, отмечает RT.

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ФОТО: pexels.com
ТЕГИ:ЭкологияРоссияМинприроды
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