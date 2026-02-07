СМИ: Экс-футболист сборной России Тарасов задолжал ФНС почти 300 тысяч рублей

С прошлого года у спортсмена накопилась задолженность перед ФНС, которая сейчас приближается к 300 тысячам рублей. По информации издания, 28 декабря бывшему полузащитнику «Локомотива» выставили счёт на 243 тысячи рублей. К настоящему моменту сумма долга выросла до 279 тысяч. Если Тарасов не погасит задолженность, ему могут заблокировать банковские счета и ограничить выезд за границу.



Финансовые трудности у Дмитрия начались после того, как он покинул «Локомотив» в 2019 году — тогда он получил последний крупный доход в размере 159 миллионов рублей. Тот же год стал последним, когда компания по продаже одежды, совладельцем которой является Тарасов (вместе с сёстрами Бузовыми), представила официальную отчётность. Несмотря на то что фирма продолжает работать, в 2019 году она зафиксировала убыток в 2,5 миллиона рублей.



Ранее Тарасов рассказывал, что за время профессиональной карьеры лишился 50 миллионов рублей, инвестировав их в сторонние бизнес‑проекты. Кроме того, в августе прошлого года он сообщил о том, что его мать стала жертвой мошенников, потеряв 6 миллионов рублей.

