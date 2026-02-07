Анна Пересильд заявила о желании поступить в театральный вуз
7 февраля 202615:11
Актриса Анна Пересильд объявила о планах получить профессиональное актёрское образование. О своём решении она рассказала поклонникам в ходе прямого эфира в социальных сетях.
«Буду учиться на актрису. Я в этом году буду поступать в театральный институт. Пока не знаю точно, в какой, но я буду пробовать в разные: ГИТИС, МХАТ, Щука, Щепка. Буду пробовать вообще везде. Дальше уже как пойдет», — сказала Пересильд.
При этом девушка призналась, что её главная цель — попасть на курс Олега Меньшикова в ГИТИСе.
«Моя мечта — поступить в ГИТИС. Я очень хочу поступить на курс Олега Меньшикова», — добавила актриса.
Ранее совместный трек Вани Дмитриенко с Аней Пересильд «Силуэт» был признан «Самым ожидаемым релизом 2025 года», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мужчина ранил четверых студентов и полицейского в общежитии вуза Уфы
- Анна Пересильд заявила о желании поступить в театральный вуз
- УЕФА присудил поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть с Белоруссией
- СМИ: Экс-футболист сборной России Тарасов задолжал ФНС почти 300 тысяч рублей
- СМИ: Подросток пострадал при взрыве неизвестной коробки в Подмосковье
- Стало известно, сколько заработает Александр Маршал к 23 февраля
- Гуменник может сменить программу из-за проблем с авторскими правами
- Криптобиржа «Bithumb» по ошибке отправила пользователям 620 тысяч биткоинов
- В отрасли перечислили главные вызовы для музыкальной индустрии
- В РФ назвали отрасли экономики с зарплатой более 100 тысяч рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru