Анна Пересильд заявила о желании поступить в театральный вуз

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области Замдиректора департамента международной деятельности МЧС РФ Ираклий Арабидзе заключен под стражу Президент США Трамп отменил дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии Аудитория онлайн-кинотеатров в РФ достигла 75 млн зрителей