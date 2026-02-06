«Конечно, появление нового препарата при лечении таких сложных заболеваний – это всегда прорыв, ждем третью стадию клинических исследований. Сами исследования шли долго, разработка в целом быстрее происходит, поэтому оправданно, что процесс длился 19 лет с учетом всех этапов», - отметил он.

По его словам, через несколько лет препарат можно будет поставлять в другие страны.

«Чтобы продавать препарат за границу, нужно пройти клинические исследования, которые будут соответствовать международным требованиям. Это требует достаточных инвестиций и времени, поэтому это не произойдет в ближайшие годы, потребуется несколько лет», - пояснил собеседник НСН.

Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит) — это хроническое системное воспалительное заболевание суставов и позвоночника. Оно вызывает окостенение связок, сращение позвонков (анкилоз) и, как следствие, потерю подвижности позвоночника. Заболевание чаще поражает молодых мужчин (20-40 лет) и связано с генетической предрасположенностью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

