«Это прорыв!»: Как Россия первой сделала препарат для лечения болезни Бехтерева

Через несколько лет препарат для лечения болезни Бехтерева можно будет поставлять в другие страны, заявил НСН Сергей Шуляк.

Появление препарата при лечении сложных заболеваний – это всегда прорыв, заявил директор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с НСН.

В России представили первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, заявил директор НИИ ревматологии имени В. А. Насоновой Александр Лила, передает РИА Новости. Новое отечественное лекарство под названием «Сенипрутуг» сейчас проходит клинические исследования: завершается вторая и идет третья фаза, в которых участвуют более 600 пациентов по всей стране. Разработка велась 19 лет. Шуляк объяснил, что это нормальный срок для таких исследований.

«Конечно, появление нового препарата при лечении таких сложных заболеваний – это всегда прорыв, ждем третью стадию клинических исследований. Сами исследования шли долго, разработка в целом быстрее происходит, поэтому оправданно, что процесс длился 19 лет с учетом всех этапов», - отметил он.

По его словам, через несколько лет препарат можно будет поставлять в другие страны.

«Чтобы продавать препарат за границу, нужно пройти клинические исследования, которые будут соответствовать международным требованиям. Это требует достаточных инвестиций и времени, поэтому это не произойдет в ближайшие годы, потребуется несколько лет», - пояснил собеседник НСН.

Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит) — это хроническое системное воспалительное заболевание суставов и позвоночника. Оно вызывает окостенение связок, сращение позвонков (анкилоз) и, как следствие, потерю подвижности позвоночника. Заболевание чаще поражает молодых мужчин (20-40 лет) и связано с генетической предрасположенностью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
