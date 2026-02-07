Средства ПВО сбили три дрона над российскими регионами
7 февраля 202615:52
В период с 8:00 мск до 14:00 дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в российском оборонном ведомстве.
По данным Минобороны, один дрон сбили над Белгородской областью, еще один - над территорией Брянской области.
Также один беспилотник был сбил над столичным регионом.
Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью 7 февраля российские силы ПВО сбили над территорией страны свыше 80 дронов ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
