Средства ПВО сбили три дрона над российскими регионами

В период с 8:00 мск до 14:00 дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в российском оборонном ведомстве.

ВС РФ уничтожили группу иностранных диверсантов в зоне СВО

По данным Минобороны, один дрон сбили над Белгородской областью, еще один - над территорией Брянской области.

Также один беспилотник был сбил над столичным регионом.

Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью 7 февраля российские силы ПВО сбили над территорией страны свыше 80 дронов ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры