Россиянам напомнили о «побочках» аналогов «Оземпика» на фоне роста спроса
Среди главных побочных эффектов российских аналогов «Оземпика» - обратный набор веса и эффект «отмены», заявил НСН Сергей Шуляк.
Потребление российских аналогов ушедшего из РФ «Оземпика» сегодня в два раза превысило потребление оригинального лекарства, однако в большинстве случаев его применяют именно для похудения, а не по прямому назначению. Об этом НСН рассказал директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
В России полностью импортозаместили «Оземпик», сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Она напомнила, что «Оземпик» ранее покинул российский рынок и отметила, отечественные производители создали аналоги препарата для лечения сахарного диабета и ожирения, который содержит действующее вещество семаглутид. Шуляк отметил, что большинство применяют препарат не для лечения диабета.
«Было выдано четыре принудительных лицензии на производство данного препарата. Так, «Герофарм» и «Промомед» занимают сейчас львиную часть рынка. Выпуск этих генерических лекарств позволил увеличить потребление, потому что уже сейчас оно в два раза превышает потребление «Оземпика», когда он у нас был. Однако факт остается фактом, что основной прирост потребления связан именно с тем, что их используют не для лечения диабета 2-го типа, как это нужно, а для стабилизации углеводного обмена, который приводит к снижению массы тела», - рассказал он.
При этом Шуляк не увидел необходимости в дополнительном регулировании продаж препаратов с семаглутидом. Также он напомнил, что из-за побочных эффектов лучше регулировать вес спортом и питанием.
«Препарат рецептурный, и, по сути, он должен отпускаться по рецепту врача. То есть у нас и так фармацевтическая область чрезмерно законтролирована. Если мы еще сейчас на каждый препарат будем вводить контроль, это ни к чему хорошему не приведет. Мы должны понимать нагрузку на систему здравоохранения. В данном случае нет особой проблематики, потому что среди побочных эффектов только отмена препарата и обратный набор веса пациентами. Да, есть «побочка», которая описана в инструкции. Так что любой лекарственный препарат нужно применять по назначению врача. А вообще лучше заниматься спортом и соблюдать режим питания», - подытожил он.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в пресс-центре НСН призвал россиян, страдающих ожирением, не назначать себе лекарства, а сначала попробовать другие методы борьбы с недугом.
