«Было выдано четыре принудительных лицензии на производство данного препарата. Так, «Герофарм» и «Промомед» занимают сейчас львиную часть рынка. Выпуск этих генерических лекарств позволил увеличить потребление, потому что уже сейчас оно в два раза превышает потребление «Оземпика», когда он у нас был. Однако факт остается фактом, что основной прирост потребления связан именно с тем, что их используют не для лечения диабета 2-го типа, как это нужно, а для стабилизации углеводного обмена, который приводит к снижению массы тела», - рассказал он.

При этом Шуляк не увидел необходимости в дополнительном регулировании продаж препаратов с семаглутидом. Также он напомнил, что из-за побочных эффектов лучше регулировать вес спортом и питанием.

«Препарат рецептурный, и, по сути, он должен отпускаться по рецепту врача. То есть у нас и так фармацевтическая область чрезмерно законтролирована. Если мы еще сейчас на каждый препарат будем вводить контроль, это ни к чему хорошему не приведет. Мы должны понимать нагрузку на систему здравоохранения. В данном случае нет особой проблематики, потому что среди побочных эффектов только отмена препарата и обратный набор веса пациентами. Да, есть «побочка», которая описана в инструкции. Так что любой лекарственный препарат нужно применять по назначению врача. А вообще лучше заниматься спортом и соблюдать режим питания», - подытожил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в пресс-центре НСН призвал россиян, страдающих ожирением, не назначать себе лекарства, а сначала попробовать другие методы борьбы с недугом.















