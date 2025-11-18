В России зафиксировали рекорды продаж аналогов «Оземпика»

Отмечается, что продажи аналогов «Оземпика» на маркетплейсах и интернет-площадках за тот же период выросли в 2 500 раз.

В сообщении говорится, что одним из драйверов роста стала популярность категории «Жиросжигатели». За год продажи выросли на 92% в упаковках и на 105% в деньгах.

Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил «Радиоточке НСН», что производители российского «Оземпика» ждут лицензии от Минздрава, поэтому на полках он пока не появится.

