В России зафиксировали рекорды продаж аналогов «Оземпика»

Продажи реального датского препарата «Оземпик» в российских аптеках за год выросли в пять раз. Об этом со ссылкой на данные «Платформы ОФД» пишет RT.

К концу года рост продаж препаратов от ожирения составит 120%

Отмечается, что продажи аналогов «Оземпика» на маркетплейсах и интернет-площадках за тот же период выросли в 2 500 раз.

В сообщении говорится, что одним из драйверов роста стала популярность категории «Жиросжигатели». За год продажи выросли на 92% в упаковках и на 105% в деньгах.

Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил «Радиоточке НСН», что производители российского «Оземпика» ждут лицензии от Минздрава, поэтому на полках он пока не появится.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:маркетплейсПродажаЛекарства

