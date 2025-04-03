«Вызывают галлюцинации»: Названы опасные компоненты в «Молекуле» для похудения
Пока не изобрели волшебный препарат, позволяющий есть что угодно и худеть, сказала НСН Анна Белоусова.
Такое растение, как эфедра, может вызывать у человека чувство эйфории и таким образом помогать в похудении, однако это приводит к печальным последствиям для здоровья, заявила НСН врач-диетолог Анна Белоусова.
В интернете активно стали набирать популярность таблетки для похудания «Молекула». Однако если сначала пользователи говорили о том, что это средство способно избавить от лишних килограммов за считанные дни, то теперь в Сети стали появляться отзывы о побочных эффектах, пишет Telegram-канал Mash. В частности, дети и взрослые жалуются на головокружение, тошноту и тахикардию. В итоге некоторые маркетплейсы убрали «Молекулу» из продажи. Белоусова указала на то, что нигде нет полного состава препарата.
«Толком нигде не прописан состав, указано, что содержатся аминокислоты и растительные экстракты, но каких растений – непонятно. В принципе, этот препарат позиционируется как пищевой продукт, то есть даже не БАД. Среди негативных отзывов можно встретить бессонницу, тахикардию и даже галлюцинации. Это все может быть вызвано наличием в составе растения эфедра или чего-то ей подобного. Если эфедра принимается в превышающих терапевтические дозировках, то у человека могут возникать возбуждение, галлюцинации, чувство эйфории, снижение аппетита. Человек худеет, но потом начинает плохо спать, сердце тарахтит и так далее. Дело может дойти вплоть до госпитализации», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, «волшебных» лекарств, которые помогли бы похудеть, не существует, однако сбросить вес можно с помощью диетотерапии.
«Врачи применяли препараты, направленные на разные механизмы снижения массы тела, причем с успехом, но правильно и по делу. Если пациенты самостоятельно начинали прием, то, как правило, получалась полная ерунда, иногда с очень неприятными эффектами. Нельзя заниматься самолечением, с лекарственными препаратами должны врачи работать. Пока ведущим компонентом лечения избыточного веса или ожирения является диетотерапия. Все, что предлагает фармакология, является дополнением. Пока не изобрели волшебной палочки, чтобы есть что угодно, пить таблетки и худеть. Помните: наше здоровье у нас единственное. Если мы его испортим, оно таким и останется, а с помощью препаратов для похудения испортить его можно достаточно сильно и надолго. Не надо полагаться на отзывы с фотографиями «до и после». Перед покупкой любого препарата нужно советоваться с врачом», - подчеркнула Белоусова.
Ранее основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов в разговоре с НСН предупредил о неизученных побочных эффектах «Оземпика», который активно используют для похудения.
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