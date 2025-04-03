«Вызывают галлюцинации»: Названы опасные компоненты в «Молекуле» для похудения

По ее словам, «волшебных» лекарств, которые помогли бы похудеть, не существует, однако сбросить вес можно с помощью диетотерапии.



«Врачи применяли препараты, направленные на разные механизмы снижения массы тела, причем с успехом, но правильно и по делу. Если пациенты самостоятельно начинали прием, то, как правило, получалась полная ерунда, иногда с очень неприятными эффектами. Нельзя заниматься самолечением, с лекарственными препаратами должны врачи работать. Пока ведущим компонентом лечения избыточного веса или ожирения является диетотерапия. Все, что предлагает фармакология, является дополнением. Пока не изобрели волшебной палочки, чтобы есть что угодно, пить таблетки и худеть. Помните: наше здоровье у нас единственное. Если мы его испортим, оно таким и останется, а с помощью препаратов для похудения испортить его можно достаточно сильно и надолго. Не надо полагаться на отзывы с фотографиями «до и после». Перед покупкой любого препарата нужно советоваться с врачом», - подчеркнула Белоусова.



Ранее основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов в разговоре с НСН предупредил о неизученных побочных эффектах «Оземпика», который активно используют для похудения.

