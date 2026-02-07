Эстонская и литовская сборные мотивировали своё решение политическими обстоятельствами, однако УЕФА не счёл эти доводы достаточными для отмены санкций.



Согласно сообщению Белорусской федерации футбола, обеим командам засчитаны технические поражения со счётом 0 : 3. При этом пока остаётся неясным, когда состоится запланированный матч между белорусской сборной U17 и командой Мальты.



В результате двух туров сборная Белоруссии, не проведя ни одной игры, возглавила турнирную таблицу своей отборочной группы, набрав максимальные шесть очков.



Финальная стадия чемпионата Европы — 2026 среди девушек до 17 лет пройдёт в Северной Ирландии с 4 по 17 мая.

Международной федерации футбола (ФИФА) определённо следует рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд. Об этом ранее заявил президент организации Джанни Инфантино, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

