УЕФА присудил поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть с Белоруссией
УЕФА вынес решение о технических поражениях для сборных Эстонии и Литвы в отборочном этапе чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет. Причина — отказ команд провести матчи со сборной Белоруссии.
Эстонская и литовская сборные мотивировали своё решение политическими обстоятельствами, однако УЕФА не счёл эти доводы достаточными для отмены санкций.
Согласно сообщению Белорусской федерации футбола, обеим командам засчитаны технические поражения со счётом 0 : 3. При этом пока остаётся неясным, когда состоится запланированный матч между белорусской сборной U17 и командой Мальты.
В результате двух туров сборная Белоруссии, не проведя ни одной игры, возглавила турнирную таблицу своей отборочной группы, набрав максимальные шесть очков.
Финальная стадия чемпионата Европы — 2026 среди девушек до 17 лет пройдёт в Северной Ирландии с 4 по 17 мая.
Международной федерации футбола (ФИФА) определённо следует рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд. Об этом ранее заявил президент организации Джанни Инфантино, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
