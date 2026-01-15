На маркетплейсах обнаружили потенциально опасные капли для глаз
Российские маркетплейсы торгуют глазными каплями сомнительного качества, представляющими риск для здоровья, сообщают «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Антиконтрафакт».
Специалисты проверили 131 товар, обнаружив массовые нарушения и направили обращение в Росздравнадзор. Общественники указывают, что капли, заявленные как средство для лечения и улучшения зрения, по факту часто не являются зарегистрированными лекарствами. Так, у 43 продуктов нет регистрации, а для 21 — декларации соответствия приостановлены. Еще 21 препарат продается с упаковкой без информации на русском, что прямо запрещено законом.
Яркий пример — капли Santen от японского производителя. В описании говорится о снятии аллергических симптомов, но одновременно утверждается, что это не медицинский препарат. Хотя разрешение на их продажу было приостановлено осенью 2025 года, капли до сих пор доступны покупателям.
Женщины в возрасте 45-50 лет, потребители контактных линз и офисные работники могут получить «сухие глаза», рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН.
