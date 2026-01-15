На маркетплейсах обнаружили потенциально опасные капли для глаз

Специалисты проверили 131 товар, обнаружив массовые нарушения и направили обращение в Росздравнадзор. Общественники указывают, что капли, заявленные как средство для лечения и улучшения зрения, по факту часто не являются зарегистрированными лекарствами. Так, у 43 продуктов нет регистрации, а для 21 — декларации соответствия приостановлены. Еще 21 препарат продается с упаковкой без информации на русском, что прямо запрещено законом.

Яркий пример — капли Santen от японского производителя. В описании говорится о снятии аллергических симптомов, но одновременно утверждается, что это не медицинский препарат. Хотя разрешение на их продажу было приостановлено осенью 2025 года, капли до сих пор доступны покупателям.

Женщины в возрасте 45-50 лет, потребители контактных линз и офисные работники могут получить «сухие глаза», рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН.

