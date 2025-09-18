«Дело в том, что там вообще возможны побочные проявления – снижение тонуса, настроения, суицидальные мысли. Эти препараты изначально разрабатывались для лечения диабета, а также подавления зависимостей, вплоть до никотиновой, они снимают тягу ко всему, ко всем, так сказать, удовольствиям. Получается, у людей, которые заедают стресс, наступает полная фрустрация, неудовлетворенность, потому что они ничем в этом случае не могут компенсировать психологическую нагрузку. Помню, например, Дана Борисова рассказывала, что у неё в глазах темнело, ухудшение зрения наблюдалось. Потом у них в любом случае будет эффект отмены», - отметила Мухина.

Врач-диетолог назвала избыточный вес проблемой человечества в эпоху 21 века, которую следует также решать комплексно.

«У нас половина человечества не доедает, а другая половина переедает. Очень доступны продукты, большие соблазны по углеводам, по жирной пище. При этом на любую углеводистую пищу выделяется гормон радости. Плюс - стрессы, гиподинамия. Необходимо делать перерывы в потреблении мяса, жирной пищи. Потом, все-таки стрессы, свои кортизолы лучше отрабатывать не за столом, а физической нагрузкой», - пояснила эксперт.