В России предложили приравнять «обжор» к алкоголикам и наркоманам
Для решения проблемы ожирения нужен комплексный государственный подход, и Оземпик тут не поможет, заявила НСН врач-диетолог Мухина
Людям, которые заедают стресс, противопоказан прием препаратов, снижающих вес, вроде Оземпика. Об этом в комментарии НСН заявила врач-диетолог Марият Мухина.
Препараты нового поколения для лечения диабета, такие как агонисты рецепторов GLP-1 (в их числе и широко известный Оземпик), помогают нормализовать уровень сахара в крови и снизить вес. Однако польза от них зависит от того, почему человек склонен переедать. В ходе исследования выяснилось, что пациенты, склонные к «эмоциональному перееданию», к еде на фоне стресса или плохого настроения, худели значительно хуже. Японские ученые опубликовали результаты своей работы в профильном журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare (FCDH).
«Дело в том, что там вообще возможны побочные проявления – снижение тонуса, настроения, суицидальные мысли. Эти препараты изначально разрабатывались для лечения диабета, а также подавления зависимостей, вплоть до никотиновой, они снимают тягу ко всему, ко всем, так сказать, удовольствиям. Получается, у людей, которые заедают стресс, наступает полная фрустрация, неудовлетворенность, потому что они ничем в этом случае не могут компенсировать психологическую нагрузку. Помню, например, Дана Борисова рассказывала, что у неё в глазах темнело, ухудшение зрения наблюдалось. Потом у них в любом случае будет эффект отмены», - отметила Мухина.
Врач-диетолог назвала избыточный вес проблемой человечества в эпоху 21 века, которую следует также решать комплексно.
«У нас половина человечества не доедает, а другая половина переедает. Очень доступны продукты, большие соблазны по углеводам, по жирной пище. При этом на любую углеводистую пищу выделяется гормон радости. Плюс - стрессы, гиподинамия. Необходимо делать перерывы в потреблении мяса, жирной пищи. Потом, все-таки стрессы, свои кортизолы лучше отрабатывать не за столом, а физической нагрузкой», - пояснила эксперт.
По словам Мухиной, для решения проблемы избыточного веса со стороны государства необходимы и непопулярные меры.
«Нужна государственная политика, информирование. Необходимо рассматривать избыточный вес как саморазрушающее поведение, относить таких людей к тому же разряду, что и алкоголики, наркоманы в плане зависимости, например, от картошки фри. В связи с этим следует пересматривать обязательное медицинское страхование. Скажем, если человек сам себя убивает, под подушкой держит шоколадку на ночь, то извините, почему государство должно ему потом менять сустав бесплатно или делать шунтирование сердечно-сосудистое. Необходимо сделать, чтобы они сами обращались к врачам за снижением веса и рассмотреть какое-то субсидирование специалистов, которые этим занимаются», - заключила собеседница НСН.
