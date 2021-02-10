Сколько ждать? Предложен радикальный способ повысить пенсии россиян
Быстро повысить пенсии не получится, уверены в Кремле. Однако в Госдуме считают, что выход всё же есть.
Депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал способы увеличить пенсии россиян. По его словам, это можно сделать с помощью корректировки бюджета и установления справедливых отчислений в ПФР для богатых граждан.
Как отметил Миронов, сейчас большинство граждан отдает фонду 22% от своих доходов. При этом с доходов выше 1 млн 465 тысяч рублей в год отчисления составляют всего 10%. «Высшие чиновники, крупные бизнесмены, топ-менеджеры госкорпорации, которые получают десятки и сотни миллионов рублей, платят в пенсионную систему гораздо меньший налог, чем обычные россияне. Вот для них мы и предлагаем установить такую же ставку, как для всех», — отметил Миронов.
Еще одним источником увеличения пенсий, как считает Миронов, может стать срезание непрофильных расходов ПФР. Он отметил, что работа фонда непрозрачна, много денег уходит на огромные зарплаты руководителей, роскошные здания и услуги пиарщиков, которые, по мнению Миронова, разумнее направить на увеличение пенсий.
Ранее в понедельник, 8 февраля, Песков сказал, что с 1990-х годов проделан большой путь для улучшения жизни пенсионеров, но этого пока недостаточно. «В одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным», — заявил он.
Объяснения Кремля прозвучали вслед за высказыванием главного редактора RT Маргариты Симоньян. Она говорила о том, что россиянам не стоит жаловаться на низкие пенсии и людям нужно вспомнить, как страна жила в 90-е годы.
Пользователи раскритиковали позицию журналистки, напомнив об инфляции и иронизируя над призывами «потерпеть еще». Позднее Симоньян объявила, что ее слова неправильно поняли.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснял, при каких условиях пенсии в России могут вырасти сверх плана ПФР.
«Можно превысить заявленный уровень индексации, если позволит экономика. Тогда мы сможем скорректировать бюджет. Вторая возможность – рост зарплат. Тогда мы (ГД и СФ РФ – прим. НСН) также увеличим пенсионное обеспечение работающих пенсионеров и обеспечим больший сбор пенсионных взносов. Все то, что имеет отношение к страховым пенсиям, можно также распространить на государственные пенсии: пенсии по инвалидности, социальные пенсии, которые также отражены в бюджете страны», - сказал член Совфеда.
Но бюджет на три года, который имеет силу закона, уже утвержден и принят, напомнил сенатор.
Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести россиянам в среднем 16,5 тыс. рублей прибавки к пенсии - таковы результаты исследования консалтинговой компании FinExpertiza.
Однако руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН назвал такую прибавку к пенсии нереальной. По его словам, ГПП не будет пользоваться спросом у обеспеченных граждан, а людей с низкими доходами просто не спасет.
«Накопительная пенсионная система – попытка сделать из малого большое. У людей низкие доходы. От этих низких доходов они должны еще дать финансистам, структурам каким-то. Если у людей высокие доходы, то на протяжении веков они обходились без гарантированного пенсионного плана, потому что использовали самостоятельно инвестиционные инструменты. А для тех, у кого денег нет, это тоже ничего не гарантирует. Потому что, в принципе, накопительная пенсионная политика проваливается всюду, где у людей нет денег», - объяснил он.
1 февраля, правительство России разработало законодательные инициативы по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Такое распоряжение кабмин получил еще в январе от президента России Владимира Путина. Социальные выплаты для работающих пенсионеров не индексируют с 1 января 2016 года. Причиной этого стала необходимость уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.
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