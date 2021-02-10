Сколько ждать? Предложен радикальный способ повысить пенсии россиян

Депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал способы увеличить пенсии россиян. По его словам, это можно сделать с помощью корректировки бюджета и установления справедливых отчислений в ПФР для богатых граждан.

Как отметил Миронов, сейчас большинство граждан отдает фонду 22% от своих доходов. При этом с доходов выше 1 млн 465 тысяч рублей в год отчисления составляют всего 10%. «Высшие чиновники, крупные бизнесмены, топ-менеджеры госкорпорации, которые получают десятки и сотни миллионов рублей, платят в пенсионную систему гораздо меньший налог, чем обычные россияне. Вот для них мы и предлагаем установить такую же ставку, как для всех», — отметил Миронов.

Еще одним источником увеличения пенсий, как считает Миронов, может стать срезание непрофильных расходов ПФР. Он отметил, что работа фонда непрозрачна, много денег уходит на огромные зарплаты руководителей, роскошные здания и услуги пиарщиков, которые, по мнению Миронова, разумнее направить на увеличение пенсий.

Ранее в понедельник, 8 февраля, Песков сказал, что с 1990-х годов проделан большой путь для улучшения жизни пенсионеров, но этого пока недостаточно. «В одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным», — заявил он.

Объяснения Кремля прозвучали вслед за высказыванием главного редактора RT Маргариты Симоньян. Она говорила о том, что россиянам не стоит жаловаться на низкие пенсии и людям нужно вспомнить, как страна жила в 90-е годы.

Пользователи раскритиковали позицию журналистки, напомнив об инфляции и иронизируя над призывами «потерпеть еще». Позднее Симоньян объявила, что ее слова неправильно поняли.