Миронов раскрыл способ увеличить пенсии россиян

В настоящее время большинство граждан страны отдают 22 процента от своих доходов, при этом с доходов выше 1,465 миллиона рублей в год отчисления составляют всего 10 процентов. Как отметил депутат, необходимо срезать непрофильные расходы Фонда.

Почти треть россиян хотели бы накопить к старости от 20 до 50 миллионов рублей. Эти средства наши соотечественники планируют тратить на путешествия, разнообразное питание, качественную медицину и содержание собственного жилья. Об этом говорят результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и «Рамблер».

