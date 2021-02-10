Миронов раскрыл способ увеличить пенсии россиян

Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскрыл способы увеличить пенсии граждан России, сообщает Ura.ru.

По словам депутата, это можно сделать с помощью корректировки бюджета и установления справедливых отчислений в Пенсионный фонд России для богатых россиян. По данным Миронова, ежегодно федеральный бюджет выделяет ПФР три триллиона рублей из необходимых восьми на социальные выплаты и пенсии.

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В настоящее время большинство граждан страны отдают 22 процента от своих доходов, при этом с доходов выше 1,465 миллиона рублей в год отчисления составляют всего 10 процентов. Как отметил депутат, необходимо срезать непрофильные расходы Фонда.

Почти треть россиян хотели бы накопить к старости от 20 до 50 миллионов рублей. Эти средства наши соотечественники планируют тратить на путешествия, разнообразное питание, качественную медицину и содержание собственного жилья. Об этом говорят результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и «Рамблер».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ПенсионерыПенсияСергей Миронов
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