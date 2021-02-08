Песков прокомментировал слова Симоньян о пенсиях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невозможно «в одночасье сделать всем большие пенсии», сообщает РБК.
Комментируя высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян о маленьких пенсиях в 1990-х годах, представитель Кремля отметил, что ранее ситуация действительно была сложной.
«Ну, смотрите, то, что в 90-ые годы было плохо - трудно не согласиться, то что сейчас пенсии выше - тоже трудно не согласиться», - сказал Песков.
По словам Пескова, «проделан огромный путь, но конечно же он недостаточен», о чём неоднократно напоминал президент РФ Владимир Путин, который считает что «в плане пенсионного обеспечения надо ещё работать и работать».
Ранее в эфире передачи «Соловьев LIVE» Симоньян заявила, что с «дрожью вспоминает» жизнь в 1990-х годах, когда пенсии не только были маленькие, при этом «их вообще не платили», сообщает RT. Она отметила, что сейчас пенсии «на порядок больше, чем они были».
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