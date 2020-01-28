Экономист посоветовал россиянам не ожидать пенсии в 30 тысяч рублей
Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН не поверил в повышение пенсий до 30 тысяч рублей.
Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести россиянам в среднем 16,5 тыс. рублей прибавки к пенсии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании FinExpertiza.
Таким, по мнению экспертов, будет показатель, если откладывать по ГПП 6% от своего дохода на протяжении 30 лет. По подсчетам компании, при накоплении дополнительных 6% и получении по ним капитализации средняя пенсия в России составит две третьих от уровня средней зарплаты, которую получал человек. При этом, наибольшими прибавки будут у жителей Москвы. Согласно подсчетам, они составят 32,7 тыс. рублей.
Нереальной в беседе с НСН назвал такую прибавку к пенсии руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. По его словам, ГПП не будет пользоваться спросом у обеспеченных граждан, а людей с низкими доходами просто не спасет.
«Накопительная пенсионная система – попытка сделать из малого большое. У людей низкие доходы. От этих низких доходов они должны еще дать финансистам, структурам каким-то. Если у людей высокие доходы, то на протяжении веков они обходились без гарантированного пенсионного плана, потому что использовали самостоятельно инвестиционные инструменты. А для тех, у кого денег нет, это тоже ничего не гарантирует. Потому что, в принципе, накопительная пенсионная политика проваливается всюду, где у людей нет денег», - объяснил он.
Собеседник НСН также добавил, что с помощью гарантированного пенсионного фонда государство пытается снять с себя ответственность.
«Давая такие обещания, конечно, можно рассчитывать получить какие-то деньги от граждан, но вот что получат граждане – огромный вопрос. К тому же у нас уже только что потерпела крах предыдущая попытка создания накопительной пенсионной системы. Следовательно, даже у нас не так уж это и работает. Наконец, сама пенсионная реформа продолжается уж слишком долго и при этом появляются какие-то новые варианты, новые модели. Поскольку система в целом неопределенна, перспектива неочевидна, то рассчитывать на то, что сейчас вы отдадите деньги в этот план, а потом получите много, ну, это просто наивно. ГПП является лишним элементом. Банки предлагают стандартные способы сохранения средств. Они предлагают купить ценные бумаги, например, предлагают депозиты», - заключил он.
Ранее сообщалось, что поправок в Конституцию об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию выплат работающим пенсионерам. За разъяснением, каким образом будут теперь начисляться пенсии, НСН обратилась к председателю комитета Совета Федерации по социальной политике Валерию Рязанскому.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Главу Чувашии Игнатьева выгнали из «Единой России»
- Самолёт за заклинившими закрылками благополучно сел в Новосибирске
- Песков: Зеленский оскорбил жителей СНГ словами о Второй мировой
- Три пункта пропуска на границе с Китаем закрыты до 7 февраля
- Горевший траулер затонул в Охотском море