Экономист посоветовал россиянам не ожидать пенсии в 30 тысяч рублей

Нереальной в беседе с НСН назвал такую прибавку к пенсии руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. По его словам, ГПП не будет пользоваться спросом у обеспеченных граждан, а людей с низкими доходами просто не спасет.

«Накопительная пенсионная система – попытка сделать из малого большое. У людей низкие доходы. От этих низких доходов они должны еще дать финансистам, структурам каким-то. Если у людей высокие доходы, то на протяжении веков они обходились без гарантированного пенсионного плана, потому что использовали самостоятельно инвестиционные инструменты. А для тех, у кого денег нет, это тоже ничего не гарантирует. Потому что, в принципе, накопительная пенсионная политика проваливается всюду, где у людей нет денег», - объяснил он.

Собеседник НСН также добавил, что с помощью гарантированного пенсионного фонда государство пытается снять с себя ответственность.

«Давая такие обещания, конечно, можно рассчитывать получить какие-то деньги от граждан, но вот что получат граждане – огромный вопрос. К тому же у нас уже только что потерпела крах предыдущая попытка создания накопительной пенсионной системы. Следовательно, даже у нас не так уж это и работает. Наконец, сама пенсионная реформа продолжается уж слишком долго и при этом появляются какие-то новые варианты, новые модели. Поскольку система в целом неопределенна, перспектива неочевидна, то рассчитывать на то, что сейчас вы отдадите деньги в этот план, а потом получите много, ну, это просто наивно. ГПП является лишним элементом. Банки предлагают стандартные способы сохранения средств. Они предлагают купить ценные бумаги, например, предлагают депозиты», - заключил он.

Ранее сообщалось, что поправок в Конституцию об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию выплат работающим пенсионерам. За разъяснением, каким образом будут теперь начисляться пенсии, НСН обратилась к председателю комитета Совета Федерации по социальной политике Валерию Рязанскому.



