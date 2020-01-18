В Совфеде заявили о дополнительном увеличении пенсий россиянам

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году. Об этом рассказал в опубликованном в субботу, 18 января, интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что прогнозируемый уровень индексации российских пенсий может быть превышен по сравнению с заявленным показателем главой Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым.

«Можно превысить заявленный уровень индексации, если позволит экономика. Тогда мы сможем скорректировать бюджет. Вторая возможность – рост зарплат. Тогда мы (ГД и СФ РФ – прим. НСН) также увеличим пенсионное обеспечение работающих пенсионеров и обеспечим больший сбор пенсионных взносов. Все то, что имеет отношение к страховым пенсиям, можно также распространить на государственные пенсии: пенсии по инвалидности, социальные пенсии, которые также отражены в бюджете страны», - сказал член Совфеда.