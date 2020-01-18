В Совфеде заявили о дополнительном увеличении пенсий россиянам

18 января 202011:02
Ольга Болдырева

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, при каких условиях пенсии в России могут вырасти сверх плана ПФР.

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году. Об этом рассказал в опубликованном в субботу, 18 января, интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что прогнозируемый уровень индексации российских пенсий может быть превышен по сравнению с заявленным показателем главой Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым.

«Можно превысить заявленный уровень индексации, если позволит экономика. Тогда мы сможем скорректировать бюджет. Вторая возможность – рост зарплат. Тогда мы (ГД и СФ РФ – прим. НСН) также увеличим пенсионное обеспечение работающих пенсионеров и обеспечим больший сбор пенсионных взносов. Все то, что имеет отношение к страховым пенсиям, можно также распространить на государственные пенсии: пенсии по инвалидности, социальные пенсии, которые также отражены в бюджете страны», - сказал член Совфеда.

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Сенатор охарактеризовал прогноз ПФР по росту пенсий к 2022 году как реальный и указал на то, что план основан на принятом в России бюджете, который является законом.

«На три года бюджет принят, ориентиры все закреплены в бюджете. Ресурсы под эти цели прописаны, они есть. Бюджет страны на три года – 2020, 2021, 2022 – это закон. Он обязателен к исполнению», - отметил собеседник НСН.

Валерий Рязанский подчеркнул, что вероятность неисполнения бюджета – нулевая.

«Все резервы, которые созданы – к июлю 2020 года они будут дополнены резервом на уровне семи процентов ВВП, - гарантируют, что на три года государство обеспечит заявленный Дроздовым уровень индексации пенсий на уровне более шести процентов», - напомнил сенатор.

Ранее Валерий Рязанский заявил в интервью НСН, что эффективность гарантированного пенсионного плана вызывает вопросы и предложил не прежде, чем запустить механизм, тщательно проработать.

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ФОТО: РИА Новости
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