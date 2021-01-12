В Совфеде объяснили, что мешает дополнительной индексации пенсий

Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН напомнил, что индексация пенсий есть и в нынешнем законодательстве. А инициатива депутатов дополняет нормы действующего законодательства правом на индексацию чаще одного раза в год.

«Все законы, которые мы приняли по индексациям социальных пособий и пенсий для неработающих пенсионеров и увеличению пенсий работающим пенсионером, прописывают этот порядок в действующем законодательстве ровно на один год - на 2021-й. А обновленная норма Конституции предписывает такого рода право не реже одного раза в год. Но это формально означает, что если возникают обстоятельства, которые дают нам основания индексировать пенсию еще, то это противоречит действующему законодательству. Чтобы устранить такого рода препятствия, авторы предлагают закрепить это в действующем законодательстве. И сделать это в соответствии с новой нормой Конституции. Это предложение надо обсуждать», - сказал Рязанский.

Он указал, что ориентироваться при индексации пенсий на доходы ПФР не стоит. «Привязка к действующим нормам существует, но они требуют тщательного обсуждения. Доходы Пенсионного фонда зависят не только от взносов. Часть взносов в пенсионную систему в силу разных обстоятельств мы не собираем. Поэтому подход на основе доходов звучит не очень корректно, потому что собираемых средств недостаточно, чтобы выплачивать страховые пенсии. Они все равно дополняются средствами из федерального бюджета. Бюджет ПФР - это сложный механизм, он формируется из разных источников», - отметил сенатор.

Отметим, что в этом году страховые пенсии россиян с 1 января проиндексированы на 6,3%. Индексация социальных пенсий пройдёт с 1 апреля.

Ранее Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, почему платить пенсии цифровыми рублями пока не стоит.

