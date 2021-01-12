В Совфеде объяснили, что мешает дополнительной индексации пенсий
Новая инициатива депутатов Госдумы призвана устранить препятствие для дополнительной индексации пенсий, в части которой федеральный закон спорит с Конституцией, рассказал НСН сенатор Валерий Рязанский.
В Госдуме предложили проводить дополнительную индексацию пенсий в течение года. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Речь идёт о новой индексации социальных пенсий с 1 июля в случае, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума пенсионера. Дополнительная индексация, по расчётам депутатов, должна затронуть страховую часть пенсий и фиксированную выплату к ней. Индексации предложено производить в зависимости от доходов ПФР и роста цен за предыдущий год.
Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН напомнил, что индексация пенсий есть и в нынешнем законодательстве. А инициатива депутатов дополняет нормы действующего законодательства правом на индексацию чаще одного раза в год.
«Все законы, которые мы приняли по индексациям социальных пособий и пенсий для неработающих пенсионеров и увеличению пенсий работающим пенсионером, прописывают этот порядок в действующем законодательстве ровно на один год - на 2021-й. А обновленная норма Конституции предписывает такого рода право не реже одного раза в год. Но это формально означает, что если возникают обстоятельства, которые дают нам основания индексировать пенсию еще, то это противоречит действующему законодательству. Чтобы устранить такого рода препятствия, авторы предлагают закрепить это в действующем законодательстве. И сделать это в соответствии с новой нормой Конституции. Это предложение надо обсуждать», - сказал Рязанский.
Он указал, что ориентироваться при индексации пенсий на доходы ПФР не стоит. «Привязка к действующим нормам существует, но они требуют тщательного обсуждения. Доходы Пенсионного фонда зависят не только от взносов. Часть взносов в пенсионную систему в силу разных обстоятельств мы не собираем. Поэтому подход на основе доходов звучит не очень корректно, потому что собираемых средств недостаточно, чтобы выплачивать страховые пенсии. Они все равно дополняются средствами из федерального бюджета. Бюджет ПФР - это сложный механизм, он формируется из разных источников», - отметил сенатор.
Отметим, что в этом году страховые пенсии россиян с 1 января проиндексированы на 6,3%. Индексация социальных пенсий пройдёт с 1 апреля.
Ранее Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, почему платить пенсии цифровыми рублями пока не стоит.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
- Производитель вакцины «Спутник V» не запрашивал сертификацию в ЕС
- Зеленский обсудил с Санду посредничество Украины на переговорах по Приднестровью
- СМИ назвали стоимость подаренной Лаврову украинской иконы
- В Белоруссии умер митрополит Филарет, конкурировавший с патриархом Кириллом
- Зеленский оценил признание Санду Крыма украинским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru