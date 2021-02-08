«Это шутка!» В Совфеде удивились желанию россиян отложить миллионы на старость
Сенатор Валерий Рязанский в эфире НСН оценил результаты опроса о том, сколько россиянам нужно денег для комфортной жизни на пенсии.
Накопить «солидное состояние» к пенсии хотел бы каждый пятый россиянин (19%). Об этом, как пишет РБК, свидетельствуют результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и «Рамблера».
27% опрошенных считают, что им для комфортной жизни на пенсии нужно 20–50 млн рублей. 22% россиян полагают, что накопления должны составить минимум 5–10 млн рублей, чтобы не экономить на основных потребностях на пенсии. 18% опрошенных заявили, что хотели бы иметь накопления в размере 10 млн долларов (около 750 млн рублей), чтобы денег хватило не только им, но и нескольким последующим поколениям.
Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН посчитал шуткой подобные пенсионные желания россиян.
«Думаю, про 50 миллионов – это шутка. Это для тех, кто имеет трудовой стаж 50 лет и откладывал по миллиону в год. Поэтому про 50 миллионов не хочу комментировать, это из области шуток. Люди будут смеяться: не то время, не та ситуация. Если мы говорим о средней зарплате от 45 до 50 тысяч рублей, то откуда возьмутся 50 миллионов?» - риторически спросил Рязанский.
Однако считать, что при выходе на пенсию у россиян ничего не остается, тоже нельзя, добавил он.
«Это не так. Среднестатистический сотрудник что-то на старость себе оставляет. Либо в виде сбережений в банке, либо в виде собственности, которую можно продать в случае денежных затруднений. Людей совсем без накоплений очень мало. Всем должно быть доступно право накоплений любым доступным законным способом, сохранность которых должно обеспечить государство. Какие-то накопления должны быть, это само собой разумеется. Понятно, что за трудовую жизнь человек должен иметь возможность построить себе жилье, вырастить детей и что-то отложить на старость», - заключил сенатор.
Ранее Валерий Рязанский заверил НСН, что все средства лицам, которые участвовали в накопительной программе, будут выплачены по достижении ими пенсионного возраста.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 916 / сут.
Умерли
77 068+407 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+15 881 / сут.
- Финские истребители отработают дозаправку у границу с Россией
- СМИ: Пресс-секретаря Навального Ярмыш обвинили в нарушении санитарных норм на митинге
- Более половины россиян считают, что российская наука отстает от мировой
- Вице-мэр Москвы заявил о возможной отмене коронавирусных ограничений в ближайшие месяцы
- В Петербурге задержаны лжебизнесмены, отбиравшие у пенсионеров накопления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru