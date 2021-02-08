«Это шутка!» В Совфеде удивились желанию россиян отложить миллионы на старость

«Думаю, про 50 миллионов – это шутка. Это для тех, кто имеет трудовой стаж 50 лет и откладывал по миллиону в год. Поэтому про 50 миллионов не хочу комментировать, это из области шуток. Люди будут смеяться: не то время, не та ситуация. Если мы говорим о средней зарплате от 45 до 50 тысяч рублей, то откуда возьмутся 50 миллионов?» - риторически спросил Рязанский.

Однако считать, что при выходе на пенсию у россиян ничего не остается, тоже нельзя, добавил он.

«Это не так. Среднестатистический сотрудник что-то на старость себе оставляет. Либо в виде сбережений в банке, либо в виде собственности, которую можно продать в случае денежных затруднений. Людей совсем без накоплений очень мало. Всем должно быть доступно право накоплений любым доступным законным способом, сохранность которых должно обеспечить государство. Какие-то накопления должны быть, это само собой разумеется. Понятно, что за трудовую жизнь человек должен иметь возможность построить себе жилье, вырастить детей и что-то отложить на старость», - заключил сенатор.

Ранее Валерий Рязанский заверил НСН, что все средства лицам, которые участвовали в накопительной программе, будут выплачены по достижении ими пенсионного возраста.

