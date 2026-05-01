Актрисе Марине Нееловой присвоили звание Героя труда

Президент Владимир Путин присвоил актрисе, народной артистке РСФСР Марине Нееловой звание Героя труда. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Присвоить звание Героя труда... Нееловой Марине Мстиславовне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский театр "Современник"», - отмечается в документе.

Актриса получила звание за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Ранее звание Героя труда было присуждено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

ФОТО: ИТАР-ТАСС / Александр Куров
