Актрисе Марине Нееловой присвоили звание Героя труда
1 мая 202611:19
Юлия Савченко
Президент Владимир Путин присвоил актрисе, народной артистке РСФСР Марине Нееловой звание Героя труда. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Присвоить звание Героя труда... Нееловой Марине Мстиславовне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский театр "Современник"», - отмечается в документе.
Актриса получила звание за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
Ранее звание Героя труда было присуждено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
