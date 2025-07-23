«Илья Репин для них не просто классик, а Бог... Для всего Китая, особенно старшего поколения. Будет очередь стоять, как если бы привезли Джоконду к нам. Они все знают Репина как главного художника нашей страны. Поэтому я уверен, что приедут из разных городов. Они всегда тянулись к русской культуре, к творчеству, живописи, скульптуре. Их самая большая мечта – это учиться в Репинке, они готовы платить любые деньги до сих пор. Дело в том, что Репинка, помимо академического процесса, еще обучает думать, проявлять индивидуальность, фантазию. Передвижники, ХIX век - для них основа вообще в искусстве. В советское время они учились у тех художников, кто учился у тех передвижников. Сейчас это самые дорогие китайские художники», - отметил собеседник НСН.

Сафронов высоко оценил китайскую и азиатскую в целом школы живописи с технической стороны, но обратил внимание на недостаток «фантазии».

«Я был в Японии. Меня водили к студентам художественных вузов. Они рисуют потрясающе хорошо, но одинаково. Образы мультяшные, большие глаза, кукольные лица. В Китае тоже есть повторяемость. Они делают работы достаточно хорошо и на высоком уровне, как копеисты. Правда, сейчас это меняется, и они уже выходят на мировую арену. У них огромное количество художественных школ общеобразовательных, при этом подготовка такая, как если бы у нас человек уже закончил училище художественное. Все школьники в Китае знают Репина, Шишкина, Айвазовского, до сих пор это для них основа», - рассказал народный художник РФ.