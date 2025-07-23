«Как на Джоконду!»: Сафронов ждет аншлага на выставке Репина в Китае
Художник Никас Сафронов заявил НСН, что Илью Репина в КНР считают главным живописцем России и даже Богом.
Ретроспектива русского художника Ильи Репина в Китае вызовет колоссальный аншлаг. Уверенность в этом в комментарии НСН выразил художник Никас Сафронов.
Первая масштабная выставка Ильи Репина открылась 22 июля в Национальном музее Китая в Пекине. В экспозиции «Энциклопедия русской жизни» представлено более 90 работ художника из Третьяковской галереи, а также три полотна из коллекции Русского музея. Как отмечают организаторы, без репинских «Бурлаков на Волге», «Крестного хода в Курской губернии», «Не ждали» трудно понять жизнь России за два последних века и более. Сафронов рассказал, почему это заинтересует местную публику.
«Илья Репин для них не просто классик, а Бог... Для всего Китая, особенно старшего поколения. Будет очередь стоять, как если бы привезли Джоконду к нам. Они все знают Репина как главного художника нашей страны. Поэтому я уверен, что приедут из разных городов. Они всегда тянулись к русской культуре, к творчеству, живописи, скульптуре. Их самая большая мечта – это учиться в Репинке, они готовы платить любые деньги до сих пор. Дело в том, что Репинка, помимо академического процесса, еще обучает думать, проявлять индивидуальность, фантазию. Передвижники, ХIX век - для них основа вообще в искусстве. В советское время они учились у тех художников, кто учился у тех передвижников. Сейчас это самые дорогие китайские художники», - отметил собеседник НСН.
Сафронов высоко оценил китайскую и азиатскую в целом школы живописи с технической стороны, но обратил внимание на недостаток «фантазии».
«Я был в Японии. Меня водили к студентам художественных вузов. Они рисуют потрясающе хорошо, но одинаково. Образы мультяшные, большие глаза, кукольные лица. В Китае тоже есть повторяемость. Они делают работы достаточно хорошо и на высоком уровне, как копеисты. Правда, сейчас это меняется, и они уже выходят на мировую арену. У них огромное количество художественных школ общеобразовательных, при этом подготовка такая, как если бы у нас человек уже закончил училище художественное. Все школьники в Китае знают Репина, Шишкина, Айвазовского, до сих пор это для них основа», - рассказал народный художник РФ.
Никас Сафронов также рассчитывает провести собственную выставку в Китае.
«Я ее готовлю, у меня есть уже несколько работ, связанных с Китаем - Великая Китайская Стена, Конфуций, Будда. Лет 20 назад на аукционе в Китае моя картина ушла за 145 тысяч долларов. Это была дорогая цена для современных русских художников. У китайцев, конечно, есть своя живопись, иероглифы, акварель национальная. Есть там и авангардные процессы, но само государство это не так высоко ценит, как систему русской школы. И они с гордостью говорят, что учились в России. Как говорил Дали: «Научитесь рисовать как Веласкес, а потом делайте всё, что хотите». Так и здесь», - отметил Сафронов.
Ранее народный художник России Андрей Ковальчук раскрыл Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как выставка Виктора Васнецова побила вековой рекорд Русского музея.
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