Президент Эстонии заявил, что сейчас с Путиным «не о чем говорить»

Необходимости вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным нет, считает лидер Эстонии Алар Карис. Об этом сообщает ERR.

«Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить», — заявил политик.

По словам Кариса,возобновление отношений с Москвой возможно лишь после того, как Россия изменится.

Между тем лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Будапешту придется вести переговоры с Россией.

