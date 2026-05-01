Президент Эстонии заявил, что сейчас с Путиным «не о чем говорить»
1 мая 202612:12
Юлия Савченко
Необходимости вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным нет, считает лидер Эстонии Алар Карис. Об этом сообщает ERR.
«Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить», — заявил политик.
По словам Кариса,возобновление отношений с Москвой возможно лишь после того, как Россия изменится.
Между тем лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Будапешту придется вести переговоры с Россией.
Горячие новости
- Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с ЕП по всем направлениям
- Президент Эстонии заявил, что сейчас с Путиным «не о чем говорить»
- В центре Лондона появилась статуя авторства Бэнкси
- Песков: Путин решит вопрос о сроке работы Меликова на посту главы Дагестана
- «Репутационные санкции»: Что грозит Друзю за использование элементов «ЧГК»
- Володин: В мае расширят меры поддержки многодетных и участников СВО
- Актрисе Марине Нееловой присвоили звание Героя труда
- Гинцбург рассказал о первых результатах лечения новой вакциной от меланомы
- «Полное бессилие»: Друг Лерчек рассказал о ее состоянии после четвертой химиотерапии
- В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося напасть на губернатора Паслера