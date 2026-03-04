Россия представит павильон на Венецианской биеннале 2026 года
Россия примет участие в Венецианской биеннале современного искусства в 2026 году после трехлетнего перерыва. Об этом сообщает американский журнал ARTnews.
Участие страны подтвердил уполномоченный по международным культурным обменам Михаил Швыдкой. По его словам, в российском павильоне выступят более 50 молодых музыкантов, поэтов и философов из России, а также из Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики.
Швыдкой подчеркнул, что Москва формально не покидала биеннале. Он пояснил, что само существование российского павильона в Венеции означает присутствие страны в культурном пространстве города, независимо от того, какие проекты там реализуются. В частности, на биеннале 2024 года Россия передала ключи от павильона Боливии для проведения ее выставки, отмечает ARTnews.
Выставка пройдет в Венеции с 9 мая по 22 ноября. Российский проект получил название «Дерево укоренено в небе». В павильоне планируется провести музыкальный фестиваль, посвященный художественным традициям регионов, удаленных от крупных культурных центров.
Последний раз Россия участвовала в биеннале в 2022 году. О возвращении страны на выставку стало известно спустя месяц после заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о необходимости возобновления культурных контактов России и Европы, передает «Радиоточка НСН».
