«Репутационные санкции»: Что грозит Друзю за использование элементов «ЧГК»
Юрист Елена Гринь в эфире НСН объяснила, что в этой ситуации важен весь комплекс охраняемых элементов бренда: название, оформление, правила игры.
Знатоку Александру Друзю за использование атрибутики программы «ЧГК» на корпоративах может грозить лишение статуса магистра игры, взыскание компенсации и даже расторжение контракта. Об этом в беседе с НСН заявила доктор юридических наук, директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь.
Ранее Тelegram-канал «Mash» сообщил, что магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может лишиться своего статуса. Согласно информации издания, «Первый канал» пригрозил ему расторжением контракта и «лишением магистра» из-за инцидента на корпоративе. Известно, что на одно из частных мероприятий знаток принес хрустальную сову и провел игру в стиле «Что? Где? Когда?» («ЧГК») с воссозданием атмосферы.
«Mash» писал, что после инцидента знаток изменил правила проведения корпоратива. Сообщалось, что за 480 тысяч рублей он может провести не «ЧГК», а двухчасовую «Интеллектуальную игру с ведущим Александром Друзем» в формате вопрос-ответ. При этом отмечается, что, если заказчик захочет полностью воссоздать атмосферу программы, он должен договориться с обладателями лицензии, заплатив от 1,1 млн рублей до 3 млн рублей.
Правами на игру управляет Наталья Стеценко, без разрешения оригинальный бренд использовать запрещено. К таким атрибутам относятся волчок, черный ящик и хрустальная сова. Гринь рассказала, какие элементы обычно охраняют бренды.
«(Дело – прим. НСН) не только в сове. Важен весь комплекс охраняемых элементов и использование бренда: название и логотип/оформление как товарный знаки и элементы брендинга. Правила игры, в том числе могут охраняться с тз авторских прав и патентных, поэтому упоминание в рекламе услуги без разрешения может быть нарушением. Более того правила ее проведение и статус магистра могут оговариваться отдельно оригинальными правообладателями», - объяснила она.
При этом, по ее словам, сами по себе интеллектуальные игры законны.
«Граница обычно там, где копируется конкретная охраняемая форма и создается впечатление официального "ЧГК". Название, стилистика, атрибуты, сценарные ходы, оформление, музыка, фирменные реплики. Волчок/черный ящик как вещи сами по себе не всегда охраняются, но как фирменные атрибуты в связке с названием и "подачей" могут быть поводом для претензий по товарному знаку/недобросовестной конкуренции. Переименование помогает, но не спасает, если все остальное явно имитирует бренд и вводит в заблуждение», - добавила Гринь.
Юрист также объяснила, что грозит Друзю.
«Если не договорится, то могут потребовать прекратить использование бренда и атрибутов, взыскать компенсацию/убытки за незаконное использование товарного знака/объектов, публично дистанцироваться и расторгнуть контракт с оригинальными правообладателями. Для статуса в телепроекте риск в репутационных и договорных санкциях со стороны правообладателя/канала: запрет на использование образа, участие, лишение статуса по внутренним правилам. Плюс расходы на юристов и возможные судебные издержки», - заключила собеседница НСН.
Ранее в России объявили о миллиардных потерях на рынке интеллектуальной собственности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
