«Репутационные санкции»: Что грозит Друзю за использование элементов «ЧГК»

Ранее Тelegram-канал «Mash» сообщил, что магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может лишиться своего статуса. Согласно информации издания, «Первый канал» пригрозил ему расторжением контракта и «лишением магистра» из-за инцидента на корпоративе. Известно, что на одно из частных мероприятий знаток принес хрустальную сову и провел игру в стиле «Что? Где? Когда?» («ЧГК») с воссозданием атмосферы.

«Mash» писал, что после инцидента знаток изменил правила проведения корпоратива. Сообщалось, что за 480 тысяч рублей он может провести не «ЧГК», а двухчасовую «Интеллектуальную игру с ведущим Александром Друзем» в формате вопрос-ответ. При этом отмечается, что, если заказчик захочет полностью воссоздать атмосферу программы, он должен договориться с обладателями лицензии, заплатив от 1,1 млн рублей до 3 млн рублей.